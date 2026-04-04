Confirmat de un expert în longevitate: acesta este „cel mai periculos” simptom de care poate suferi organismul

Jaime Casado, expert în longevitate, a explicat care este „cel mai periculos” simptom de care poate suferi organismul. El a adus în atenție că un astfel de simptom apare în urma lipsei de exerciții fizice sau unei diete nesănătoase. Vezi mai jos detaliile.

Inflamația a devenit una dintre cele mai importante preocupări în domeniul sănătății, în special datorită relației sale strânse cu mai multe boli. Jaime Casado, expert în longevitate, a afirmat acest lucru fără echivoc. „Inflamația este cel mai periculos lucru care există”, a avertizat el, conform Larazon.es.

Cum apare simptomul?

Apariția acestui simptom nu este întâmplătoare. Este consecința anumitor comportamente care s-au repetat de mai multe ori pe o perioadă lungă de timp.

„Când analizăm cancerele sau patologiile cauzate de obiceiuri proaste, acești markeri inflamatori ne arată cum a fost afectat organismul de lipsa exercițiilor fizice adecvate, a unei diete sănătoase sau de lipsa grijii față de mediul înconjurător”, a spus Jaime Casado.

Având în vedere acest diagnostic, care prezintă o imagine destul de negativă, mulți se întreabă: „Cum pot avea grijă de mine însumi pentru a evita aceste potențiale efecte?”. În acest sens, expertul în longevitate, Jaime Casado, vine cu o soluție. El a sugerat să se înceapă prin „evitarea expunerii la metale grele”. El a dat exemplul avioanelor, deoarece „atunci când ne îmbarcăm în ele, generăm inflamație”, afirmă el.

Același lucru este valabil și pentru „radiații sau dispozitive tehnologice”, care pot avea efecte negative, spune el. Prin urmare, Jaime recomandă fie „terapia cu saună”, fie „utilizarea saunei cu infraroșu”. Cu toate acestea, organismul va putea să se detoxifice, ceea ce va duce la îmbunătățirea performanței și a aspectului fizic.

„Ceea ce face acest lucru este să încurajeze sistemul limfatic să elimine toate fluidele reziduale pe care le produceți din cauza inflamației”, explică el.

El mai menționează faptul că alimentația joacă un rol important. Expertul în longevitate susține că ingerarea alimentelor ultraprocesate este dăunătoare. Expunerea la astfel de produse poate să genereze „stări inflamatorii care afectează direct sângele”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ; colaj Gândul