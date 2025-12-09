Prima pagină » Actualitate » Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban

Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban

09 dec. 2025, 09:59, Actualitate
Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban
Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban / Sursa FOTO: Profimedia

În ciuda armistițiului încheiat în 2024, armata israeliană a atacat ținte din Liban, stârnind îngrijorare în întregul Orient Mijlociu.

Israelienii au anunțat că atacurile au vizat infrastructura organizației Hezbollah.

Tot mai multe atacuri în ultimele săptămâni

Israelul a anunțat atacurile asupra infrastructurii Hezbollah din Liban. În ciuda unui armistițiu declarat în noiembrie 2024, după mai bine de un an de ostilități între Israel și Hezbollah, israelienii au continuat să efectueze atacuri aeriene în Liban, potrivit Le Figaro.

Armata israeliană a anunțat marți dimineață că a atacat infrastructura aparținând mișcării islamiste din sudul Libanului, într-un mesaj pe X.

Atacul armatei a vizat mai multe ținte inclusiv un punct de lansare folosit pentru atacuri împotriva Israelului. Atacurile armatei israeliene asupra țintelor din Liban s-au intensificat în ultimele săptămâni.

