05 ian. 2026, 14:52, Actualitate
Nicolas Maduro și soția, Cilia Flores, sunt puși sub acuzare oficială astăzi în instanța din Manhattan. Cei doi se confruntă cu acuzații de trafic de droguri și arme.
16:16

UPDATE. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a condamnat din nou intervenția SUA în Venezuela și arestarea lui Nicolas Maduro

„Poziția Mexicului cu privire la orice formă de intervenție este fermă, clară și istorică”, a declarat Sheinbaum luni, într-o conferință de presă din Mexico City.

„Mexicul reafirmă un principiu care nu este nici nou, nici deschis ambiguității: Respingem categoric intervenția în afacerile interne ale altor țări.”

„Istoria Americii Latine este clară și convingătoare. Intervenția nu a adus niciodată democrația”, a spus Sheinbaum.

„Numai poporul însuși își poate construi propriul viitor, își poate decide calea, își poate exercita suveranitatea asupra resurselor sale naturale și își poate defini liber forma de guvernare.”

Sheinbaum a adăugat: „Pentru Mexic — și așa cum ar trebui să fie pentru toți mexicanii — suveranitatea și autodeterminarea popoarelor nu sunt nici opționale, nici negociabile.”

„Mexicul susține cu tărie că cele două Americi nu aparțin niciunei doctrine sau puteri. Continentul american aparține popoarelor fiecăreia dintre țările sale”, a spus Sheinbaum.

Răspunzând acuzațiilor președintelui american Donald Trump conform cărora Mexicul nu a făcut suficient pentru a combate cartelurile traficului de droguri, Sheinbaum a afirmat: „Mexicul cooperează cu Statele Unite, inclusiv din motive umanitare, pentru a împiedica fentanilul și alte droguri să ajungă la populația sa, în special la tineri”.

„Nu vrem ca fentanilul sau orice alt drog să se apropie de vreun tânăr — fie în Statele Unite, în Mexic sau oriunde altundeva în lume.”

16:03

UPDATE. Nicolás Maduro a primit un avocat din oficiu pentru a se prezenta la tribunalul din New York

Avocatul desemnat de instanță lui Nicolás Maduro, pentru prima sa apariție de astăzi în fața unui judecător din New York va fi David Wikstrom, a declarat pentru CNN o persoană familiarizată cu cazul.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au ajuns la tribunal , unde este așteptat ca Maduro să apară mai târziu.

15:44

UPDATE. Nicolas Maduro este transportat „cu greu“ de autoritățile americane. Din cauza înălțimii sale, liderul Venezuelei este introdus cu greu în vehiculele blindate și elicopterele SUA. Maduro are 1,90 m. înălțime

15:44

UPDATE. Măsuri stricte de securitate pentru transferul lui Maduro la tribunal

Autoritățile americane au impus condiții stricte pentru a se asigura că nimic nu compromite securitatea transferului lui Maduro, relatează corespondentul Sky News James Matthews.

Drumurile de pe traseul dintre Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn și Tribunalul Daniel Patrick Manhattan din Statele Unite au fost închise în această dimineață: „Nu au vrut ca Nicolas Maduro sau soția sa, Cilia Flores, să intre în contact cu niciun membru al publicului”, spune Matthews.

15:31

UPDATE. Foto ABC cu sosirea lui Maduro în instanța SUA

15:29

UPDATE. Nicolás Maduro, fostul președinte venezuelean, și soția sa, Cilia Flores, au ajuns la tribunalul federal din Manhattan

Nicolás Maduro, fostul președinte venezuelean, și soția sa, Cilia Flores, au ajuns la tribunalul federal din Manhattan. Au fost transportați de la heliport cu un convoi de vehicule blindate.

15:09

Judecătorul Alvin K. Hellerstein (92 de ani) va prezida procesul lui Maduro . S-a „ocupat” și de șeful serviciilor secrete din Venezuela. Magistratul este „inamic” al lui Trump

Cazul lui Nicolás Maduro a fost atribuit judecătorului federal Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, care a fost nominalizat și confirmat de președintele Bill Clinton în 1998.

Judecătorul Alvin K. Hellerstein (92 de ani)

Hellerstein, judecător senior din 2011 în Districtul Sudic din New York, a prezidat cazuri legate de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, precum și alte chestiuni legate de terorism și securitate națională.

În cursul verii, fostul general și șef al serviciilor secrete venezuelene, Hugo Carvajal Barrios, a pledat vinovat în fața lui Hellerstein pentru acuzații legate de narcoterorism și trafic de droguri.

Hellerstein a apărut și în atenția publicului în ultimii ani, când a respins cererile lui Trump de a muta cazul său penal la tribunalul federal.

Hellerstein a constatat că rambursările făcute de Trump către Michael Cohen, care a facilitat plățile pentru a-și tăcea acuzațiile actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels, nu au fost acte oficiale legate de președinția sa. Trump încă se luptă cu această decizie.

În primăvară, Hellerstein a emis o hotărâre care împiedică administrația Trump să folosească Legea privind inamicii străini pentru a deporta venezueleni și a criticat administrația pentru deportarea unor persoane într-o închisoare străină „cu o slabă speranță de a fi procesate sau de a fi returnate”.

15:07

UPDATE. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență pentru a discuta situația din Venezuela și pentru a asculta o declarație a secretarului general António Guterres. Conform unui program oficial , membrii se vor întâlni la sediul Națiunilor Unite din New York pentru a discuta „amenințările la adresa păcii și securității internaționale”.

15:06

UPDATE. Un vehicul blindat în care se aflau fostul lider venezuelean, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, tocmai a ajuns la un tribunal din New York, unde Maduro urmează să apară mai târziu astăzi, fiind acuzat de trafic de droguri și arme. Vehiculul a fost filmat în timp ce intra cu spatele într-o clădire flancată de agenți DEA.

14:57

UPDATE. Prima pagină din New York Post

Nicolás Maduro, fostul președinte al Venezuelei, apare în fața Tribunalului Federal din Manhattan pentru a i se citi actul de acuzare. Audierea este programată să aibă loc în fața judecătorului Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, recunoscut pentru gestionarea unor cazuri extrem de complexe și cu mize internaționale mari. Audierea de astăzi în fața judecătorului marchează începutul formal al procedurilor judiciare pe teritoriul american pentru Nicolás Maduro.

După capturarea fostului președinte al Venezuelei, echipele speciale americane l-au dus pe Nicolás Maduro la bordul aeroportului Iwo Jima, care se află în zona Caraibe, iar mai apoi a fost transportat pe calea aerului până în New York. În prezent, Maduro este încarcerat în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, o închisoare de maximă securitate, sub paza agenților DEA.

Nicolas Maduro, acuzat pentru trafic de droguri și posesie de arme

Deși Curtea Penală Internațională de la Haga a desfășurat investigații privind crime împotriva umanității în Venezuela, Nicolás Maduro este judecat în prezent exclusiv de sistemul federal american pentru infracțiuni de drept comun, în acest caz trafic de droguri și posesie de arme.

Rechizitoriul desecretizat în acest weekend extinde acuzațiile formulate inițial în 2020 și vizează acum șase persoane, inclusiv pe Cilia Flores (soția lui Maduro) și pe fiul acestuia, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Cele patru capete de acuzare principale sunt:

  • Conspirație pentru narco-terorism: Se susține că Maduro a condus „Cartel de los Soles” și a facilitate tranzitul cocainei către SUA în colaborare cu gruparea teroristă FARC.
  • Conspirație pentru importul de cocaină: Facilitarea transporturilor masive de droguri (sute de tone) pe rute maritime și aeriene.
  • Posesie de armament greu și dispozitive distructive: Utilizarea mitralierelor pentru a proteja transporturile de droguri.
  • Conspirație pentru posesia de armament: Colaborarea cu grupări armate pentru menținerea controlului asupra rutelor de trafic.

Cine este judecătorul lui Maduro?

Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, a fost numit în actuala funcție de către Bill Clinton. Acesta a judecat mai multe cazuri de-a lungul carierei sale de judecător la instanța din Manhattan, printre care procesele care implicau atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, unde s-a ocupat de mii de cereri pentru vătămări corporale, daune materiale și decese.

În 2020,  Hellerstein  a ordonat eliberarea din închisoare a fostului avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen. Acesta a stabilit că, la acel moment, Departamentul de Justiție a încercat să-l pedepsească pe Cohen pentru intenția de a publica o carte critică la adresa lui Trump. Procesul se desfășoară la Tribunalul Federal din Manhattan, o instanță cunoscută pentru gestionarea unora dintre cele mai complexe cazuri de criminalitate organizată și terorism internațional.

Acuzațiile oficiale aduse de Departamentul de Justiție

Cazul de securitate națională a fost prezentat zilele trecute de șefa Departamentului de Justiție al SUA. Dosarul este constituit de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Sud din New York, sub supravegherea Procurorului General al SUA, Pam Bondi, care a declarat că inculpații vor simți „mânia deplină a justiției americane”.

Audierile inițiale, cum este cea de acum, sunt adesea scurte. Ar putea trece mai mult de un an până când se formează un juriu care să evalueze probele împotriva lor.

