16:16

„Poziția Mexicului cu privire la orice formă de intervenție este fermă, clară și istorică”, a declarat Sheinbaum luni, într-o conferință de presă din Mexico City.

„Mexicul reafirmă un principiu care nu este nici nou, nici deschis ambiguității: Respingem categoric intervenția în afacerile interne ale altor țări.”

„Istoria Americii Latine este clară și convingătoare. Intervenția nu a adus niciodată democrația”, a spus Sheinbaum.

„Numai poporul însuși își poate construi propriul viitor, își poate decide calea, își poate exercita suveranitatea asupra resurselor sale naturale și își poate defini liber forma de guvernare.”

Sheinbaum a adăugat: „Pentru Mexic — și așa cum ar trebui să fie pentru toți mexicanii — suveranitatea și autodeterminarea popoarelor nu sunt nici opționale, nici negociabile.”

„Mexicul susține cu tărie că cele două Americi nu aparțin niciunei doctrine sau puteri. Continentul american aparține popoarelor fiecăreia dintre țările sale”, a spus Sheinbaum.

Răspunzând acuzațiilor președintelui american Donald Trump conform cărora Mexicul nu a făcut suficient pentru a combate cartelurile traficului de droguri, Sheinbaum a afirmat: „Mexicul cooperează cu Statele Unite, inclusiv din motive umanitare, pentru a împiedica fentanilul și alte droguri să ajungă la populația sa, în special la tineri”.

„Nu vrem ca fentanilul sau orice alt drog să se apropie de vreun tânăr — fie în Statele Unite, în Mexic sau oriunde altundeva în lume.”