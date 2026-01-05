Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa vor fi aduși, luni, în fața instanței din Manhattan. Audierea soților Maduro va fi primul pas în ceea ce, fără îndoială, va fi o urmărire penală de ani de zile, scrie The New York Times. Autoritățile americane îi acuză pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa că au condus un guvern corupt care a traficat mii de tone de cocaină în SUA.

Potrivit NY Times, înfățișarea de luni va avea loc în fața președintelui cazului, Alvin K. Hellerstein, iar Maduro și soția sa, Cilia Flores, urmează să pledeze ca „nevinovați“. Judecătorul va dispune aproape sigur arestarea lor preventivă. Și ar putea trece mai mult de un an până când se va forma un juriu care să evalueze probele împotriva lor, precizează sursa citată.

„Urmărirea penală a unui lider al unei națiuni suverane, smuls din țara sa într-o operațiune militară extrem de bine pusă la punct, va duce cel mai probabil la argumente rareori auzite într-o sală de judecată americană. Avocații domnului Maduro ar putea contesta, de exemplu, legalitatea arestării și expulzării sale în Statele Unite. De asemenea, ar putea argumenta că, în calitate de lider al Venezuelei, acesta este imun la urmărire penală.“, scrie NY Times.

Cazul se va desfășura la Tribunalul Daniel Patrick Moynihan al Statelor Unite, situat la marginea cartierului chinezesc.

Jucătorii și procurorii care vor prezida cazul lui Maduro

Procurorii din cadrul biroului procurorului american pentru Districtul Sudic, conduși de Jay Clayton, se vor ocupa de cazul soților Maduro. Nu este clar cine îi va reprezenta pe aceștia.

Judecătorul Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, va fi cel ce îl va avea în față de Nicolas Maduro astăzi. Hellerstein a fost desemnat să prezideze procesul penal împotriva lui Nicolás Maduro.

Acuzațiile cu care se confruntă familia Maduro

Maduro este acuzat alături de soția sa, fiul său și alte trei persoane. Președintele se confruntă cu patru capete de acuzare: conspirație la narcoterorism, conspirație la importul de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație în vederea deținerii de mitraliere și dispozitive distructive.

Maduro se confruntă cu aceleași acuzații ca și într-un rechizitoriu anterior adus împotriva sa la tribunalul federal din Manhattan în 2020, în timpul primei președinții a lui Trump. Noul rechizitoriu publicat sâmbătă, care adaugă acuzații împotriva soției lui Maduro, a fost depus sub sigiliu în Districtul Sudic din New York chiar înainte de Crăciun.

Maduro a permis „înflorirea corupției alimentate de cocaină”, susține SUA

Statele Unite îl acuză pe Maduro că a colaborat cu „unii dintre cei mai violenți și prolifici traficanți de droguri și narcoteroriști din lume” pentru a permite transportul a mii de tone de cocaină în SUA.

Autoritățile susțin că organizații puternice și violente de trafic de droguri, precum Cartelul Sinaloa și gruparea Tren de Aragua, au lucrat direct cu guvernul venezuelean și apoi au trimis profiturile unor oficiali de rang înalt care i-au ajutat și protejat în schimb.

„Maduro a permis actelor de „corupție, alimentate de cocaină, să înflorească în propriul său beneficiu, în beneficiul membrilor regimului său aflat la putere și în beneficiul membrilor familiei sale”, se arată în actul de acuzare.

250 de tone de cocaină

Autoritățile americane susțin că Maduro și familia sa „au oferit acoperire forțelor de ordine și sprijin logistic” cartelurilor care transportau droguri în regiune, ceea ce a dus la traficul anual de până la 250 de tone de cocaină prin Venezuela până în 2020, conform rechizitoriului. Drogurile erau transportate cu nave rapide, bărci de pescuit și nave container sau cu avioane de pe piste de aterizare clandestine, se arată în rechizitoriu.

„Acest ciclu de corupție bazată pe narcotice umple buzunarele oficialilor venezueleni și ale familiilor acestora, beneficiind totodată și narcoteroriștii violenți care operează cu impunitate pe teritoriul venezuelean și care ajută la producerea, protejarea și transportul de tone de cocaină către Statele Unite”, se arată în actul de acuzare.

Acuzații de mită, răpiri și crime

SUA îi acuză pe Maduro și pe soția sa de ordonarea răpirilor, bătăilor și crimelor „împotriva celor care le datorau bani din traficul de droguri sau care le-au subminat în alt mod operațiunea de trafic de droguri”. Aceasta include uciderea unui șef local al traficului de droguri din Caracas, conform rechizitoriului.

De ce e acuztă soția lui Maduro

Soția lui Maduro este acuzată și că a acceptat mită în valoare de sute de mii de dolari în 2007 pentru a aranja o întâlnire între „un traficant de droguri” și directorul Oficiului Național Antidrog din Venezuela. Într-o înțelegere coruptă, traficantul de droguri a fost apoi de acord să plătească o mită lunară directorului biroului antidrog, precum și aproximativ 100.000 de dolari pentru fiecare zbor cu cocaină „pentru a asigura trecerea în siguranță a zborului”. O parte din acești bani au ajuns apoi la soția lui Maduro, se arată în actul de acuzare.

Nepoții lui Maduro, audiați

Nepoții soției lui Maduro au fost audiați în timpul unor întâlniri înregistrate cu surse confidențiale ale guvernului american în 2015, când au fost de acord să trimită „transporturi de cocaină de sute de kilograme” din „hangarul prezidențial” al lui Maduro de pe un aeroport venezuelean.

Nepoții au explicat în timpul întâlnirilor înregistrate „că erau în «război» cu Statele Unite”, se arată în actul de acuzare. Ambii au fost condamnați în 2017 la 18 ani de închisoare pentru conspirație la trimiterea de tone de cocaină în SUA, înainte de a fi eliberați în 2022, ca parte a unui schimb de prizonieri în schimbul a șapte americani încarcerați.

