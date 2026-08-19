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Consiliul Elevilor respinge noul sistem de admitere la liceu și susține că „elevii nu pornesc cu șanse egale”

Consiliul Elevilor respinge noul sistem de admitere la liceu și susține că „elevii nu pornesc cu șanse egale”
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Consiliul Național al Elevilor respinge noul sistem de admitere la liceu. Reprezentanții elevilor spun că un concurs suplimentar ar putea crește presiunea asupra elevilor și a familiilor. Aceștia atrag atenția și asupra diferențelor de acces la meditații și resurse educaționale, spunând că „elevii nu pornesc cu șanse egale”.

Elevii care încep clasa a VIII-a în toamna acestui an ar putea fi primii afectați de noile reguli. În 2027, toți vor susține Evaluarea Națională, iar cei care aleg licee cu examen propriu ar putea susține și un concurs suplimentar. Liceele vor putea organiza examenul propriu pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile. Noile prevederi, însă, au fost criticate de multe voci publice, printre care și de reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, arată Mediafax.

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Consiliul Elevilor respinge noul sistem de admitere la liceu și susține că „elevii nu pornesc cu șanse egale”

Consiliul Elevilor respinge noul sistem de admitere la liceu și susține că „elevii nu pornesc cu șanse egale”. Sursă foto: Shutterstock

Consiliul Național al Elevilor susține îngrijorările societății civile privind noua etapă de selecție. Este vorba despre examenul suplimentar organizat după Evaluarea Națională. Organizația avertizează că elevii au acces diferit la resursele necesare pentru pregătire.

„Pentru elevi, această schimbare înseamnă încă o etapă de selecție, mai multă presiune și nevoia de a se pregăti la discipline care, în multe școli, nu sunt predate în aceleași condiții.

Un examen identic pentru toți nu garantează o competiție echitabilă atunci când elevii ajung în sala de concurs cu oportunități profund diferite”, transmit reprezentanții elevilor.

Examenul suplimentar ar putea accentua diferențele dintre elevi

Consiliul Național al Elevilor subliniază diferențele de pregătire dintre elevi. Unele familii își permit meditații pentru materiile de examen, iar alți elevi provin din școli cu resurse limitate, clase aglomerate sau cu profesori care predau mai multe discipline. Consiliul Național al Elevilor avertizează că examenul suplimentar ar putea accentua diferențele dintre elevi și măsura ar putea crește presiunea financiară asupra familiilor.

„Examenul poate fi același pe hârtie. Condițiile în care elevii se pregătesc pentru el sunt însă profund diferite”, afirmă Consiliul Elevilor.

Consiliul Național al Elevilor precizează că examenul suplimentar nu este o măsură nouă. Prevederea există de 3 ani în Legea învățământului preuniversitar. Aplicarea sa pentru elevii care au intrat în clasa a V-a în 2023 era deja prevăzută. Totodată, consiliul explică faptul că acest lucru nu înseamnă că măsura este și oportună.

Reprezentanții cer modificarea legii și menținerea actualului sistem de admitere. Dacă regulile rămân neschimbate, organizația solicită sprijin pentru prima generație afectată. Printre măsuri se numără modele de subiecte, materiale gratuite, pregătire în școli și consiliere.

sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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