Prima pagină » Actualitate » Consultant în turism: Companiile aeriene deja analizează mărirea prețurilor la biletele de avion, ATENȚIE, inclusiv la biletele deja vândute

Criza din Orientul Mijlociu se adâncește, iar efectele economice la nivel global sunt tot mai vizibile. Astfel, marile companii aeriene iau în calcul varianta creșterii prețurilor la tichetele de avion, inclusiv la cele deja achiziționate, avertizează consultantul în turism Răzvan Pascu.
Într-o postare pe rețelele de socializare, expertul în turism arată că marile companii internaționale se aliniază la efectele de șoc ale embargoului petrolier instaurat de Iran.

Peste 1.700 dolari pentru o tonă de kerosen pe Otopeni

Inclusiv în România se iau măsuri. Astfel, Aeportul Otopeni a crescut prețul unei tone de kerosen la mai bine de 1.700 de dolari, informează Pascu. Consultantul în turism avertizează închiderea rafinăriilor din Orientul Mijlociu stă la baza unor scumpiri inevitabile la biletele de avion în perioada următoare.

La aeroportul Otopeni prețul unei tone de kerosen pentru avioane a ajuns la peste 1700 dolari. Era 850 de dolari/tona înainte de începerea războiului in 28 Februarie. Pe alte aeroporturi a sărit de 2000 dolari/tona.

Se întâmplă asta în special din cauza închiderii rafinăriilor din Orientul Mijlociu și a micșorării ofertei/producției.
Companiile aeriene deja analizează mărirea prețurilor la biletele de avion, ATENȚIE, inclusiv la biletele deja vândute. SAS și Air New Zealand deja au făcut-o, de ieri a făcut-o și AEGEAN în Grecia, care a introdus o taxă suplimentară de combustibil de 14 euro per segment de zbor (pe zborurile internaționale).

Supra-taxă de 10-30 de euro pentru români

Din punctul său de vedere, criza va afecta și turiștii români, una din consecințe fiind o supra-taxă de minim 10 euro pe distanțe scurte, respectiv maxim 30 de euro pe distanțe lungi.
”Pentru că industria aeronautică functionează cu marje foarte-foarte mici și face bani doar din volume mari, probabil se va întâmpla asta și pe unele zboruri din România, pe unele companii aeriene și probabil supra-taxa va fi de 10-15 euro/sens pe zboruri scurte de genul Antalya sau 30 euro/sens pe zboruri de 3 ore”.
