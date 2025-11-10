Prima pagină » Actualitate » Consumul moderat de CAFEA ar putea proteja persoanele care suferă de o anumită afecțiune, contrar informațiilor de până acum

11 nov. 2025, 00:41, Actualitate
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Consumul de cafea ar putea proteja oamenii împotriva bătăilor neregulate ale inimii, contrar opiniei convenționale, conform unor cercetări recente.

Studiul clinic Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf) a constatat că 200 de pacienți cu bătăi neregulate persistente ale inimii aveau un risc „semnificativ” mai scăzut de recurență a afecțiunii dacă făceau parte din grupul care consuma cafea, comparativ cu cei care se abțineau de la ea – 47% față de 64%.

Rezultatele acestui studiu au fost publicate, duminică, în Journal of the American Medical Association și prezentate anterior la conferința American Heart Association din New Orleans, potrivit The Guardian.

Cercetarea lui Gregory Marcus și a echipei sale vine într-un context în care peste 10 milioane de persoane din SUA au fost diagnosticate cu fibrilație atrială, afecțiune cunoscută popular drept A-fib, care poate provoca palpitații, insuficiență cardiacă, cheaguri de sânge sau accidente vasculare cerebrale.

În acest context, a fost un lucru normal ca medicii să recomande persoanelor cu A-fib să evite cafeaua cofeinizată, care poate provoca accelerarea ritmului cardiac. Rezultatele studiului Decaf ar putea însă determina unele persoane să își reconsidere această recomandare.

Cum a fost realizat acest studiu

Studiul a durat șase luni și a implicat adulți mai în vârstă din SUA, Canada și Australia, care consumaseră regulat cafea în ultimii cinci ani.

FOTO - Caracter ilustrativ: Envato

FOTO – Caracter ilustrativ: Envato

Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: cei care au renunțat la cofeină și cei care au consumat cel puțin o ceașcă pe zi, raportându-și aportul de cafea în timpul unor verificări video intermitente.

Marcus și colaboratorii săi au explicat că au folosit instrumente precum electrocardiograme efectuate la cabinetele medicale și monitoare purtabile pentru a determina dacă și când participanții aveau bătăi neregulate ale inimii.

Rezultatele studiului

La final, s-a constatat că participanții care consumau cafea aveau cu 17% mai puține șanse să experimenteze recurența unei bătăi neregulate și au înregistrat un interval mai lung până la primul episod în timpul studiului.

Marcus, cardiolog și profesor de medicină la University of California, San Francisco, a declarat, pentru NBC News, că rezultatul studiului „arată cât de protectivă pare să fie cafeaua cofeinizată în prevenirea fibrilației atriale”.

Jurnalul a menționat că studiul are limitări evidente, inclusiv faptul că nu au fost luate în calcul efectele cofeinei din alte băuturi sau diferențele din obiceiurile alimentare și nivelul de activitate fizică al participanților.

