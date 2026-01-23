Prima pagină » Actualitate » Se anunță noi scumpiri la STB. De când și cât vor costa biletele

23 ian. 2026, 15:18
Tarifele biletelor STB ar putea să se scumpească, anul acesta, potrivit primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. Există propuneri de noi tarife pentru fiecare tip de călătorie, în contextul în care situația financiară a Primăriei Municipiului București se află în prag critic. Ieri, a avut loc o ședință de lucru având ca temă majorarea costului transportului în comun, în Capitală. Vezi mai jos, în articol, cât ar putea ajunge să coste titlurile de călătorie.

La momentul actual, o călătorie metropolitantă de 90 de minute are prețul de 3 lei. Însă, în condițiile în care se vor aplica noile majorări, aceeași călătorie va ajunge să coste 5 lei. Astfel, două călătorii vor costa 10 lei, adică cu 4 lei mai scumpe. În cazul unui abonament metropolitan (24 de ore), prețul ar putea crește de la 8 lei la 14 lei. În cazul abonamentului de 72 de ore, prețul ar urma să ajungă la 30 de lei.

În cazul călătorilor care optează pentru un abonament lunar la STB, tariful ar putea să crească de la 80 de lei la 100 de lei.

Însă, există modificări luate în calcul și în cazul titlurilor de călătorie integrate cu metroul bucureștean. De pildă, o călătorie metropolitană STB și cu metrou, valabilă 120 de minute, ar putea să se scumpească cu 2 lei, ceea ce ar însemna că ar putea să coste 9 lei. Scumpiri ar fi preconizate și în cazul abonamentului comun STB – Metrorex. Dacă un călător achită, acum, 160 de lei, tariful ar putea să fie mai mare cu 20 de lei – astfel, ajungând să coste 180 de lei, notează Observatornews.ro.

Alte scumpiri preconizate:

  • Abonament metropolitan pe 7 zile – de la 30 de lei la 45 de lei;
  • Abonament pe 1 an – de la 700 la 900 de lei;
  • Două călătorii STB și metrou (120 minute) – de la 14 lei la 18 lei;
  • Abonament integrat STB cu Metrorex, pe o perioadă de 1 an – de la 1.410 lei la 1.600 de lei.

