CONTRADICȚII LA COTROCENI. Nicușor Dan vrea să BAGE serviciile în Justiție, Ludovic Orban insistă să fie SCOASE și din Politică și din Justiție

Președintele Nicușor Dan a lansat în spațiul public o nouă „temă”, respectiv implicarea Serviciului Român de Informații (SRI) în lupta împotriva corupției, și a precizat că „fenomenul” ar trebui „atacat frontal”. Numai că declarația lui Nicușor Dan vine în contradicție cu părerea tranșantă pe care chiar consilierul său, Ludovic Orban, o are despre acest subiect.

Nicușor Dan este convins că „acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic” (mai multe detalii AICI).

Mai nou, șeful statului scoate la „bătaie” două mari „probleme” pe care le-a descoperit în aceste câteva luni de mandat – războiul hibrid în spatele căruia s-ar afla Federația Rusă și corupția din România.

„Sunt două schimbări majore. Unu: că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte.

Și a doua, pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe dintre instituții au trimis observații: atacarea frontală a fenomenului corupției .

. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de… să-i spunem activitatea Parchetului.

Pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele prin care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și demarcația între Serviciile de Informații și Parchet să fie foarte bine făcută”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu acordat Pro TV.

Ludovic Orban îl contrazice pe Nicușor Dan: „SRI nu trebuie să fie implicat în justiție”

Pe de altă parte, însă, consilierul prezidențial Ludovic Orban îl contrazice pe Nicușor Dan și a lansat un atac dur la adresa SRI.

„Nu a văzut fabricile de conturi false, paginile construite în mod sistemic de-a lungul timpului care ulterior au fost folosite ca suport pentru mesaje împotriva ordinii constituționale”, a spus Ludovic Orban. (mai multe informații AICI).

Dacă Nicușor Dan își dorește să bage serviciile în justiție, consilierul său gândește exact invers.

SRI, spune Orban, ar trebui „orientat” către funcțiile esențiale ale instituției și nu ar trebui să fie implicat direct în viața politică, în justiție sau în media.

„Aş orienta Serviciul de Informaţii către funcţiile sale esenţiale şi nu aş consuma energia pe alte activităţi, decât pe activităţile…

Eu am spus asta, de-a lungul timpului, eu cred că SRI ar trebui să se ocupe de ceea ce se ocupă orice serviciu de informaţii în orice ţară normală.

Nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viaţa politică, nu trebuie să fie implicat în justiţie, nu trebuie să fie implicat în media, ci, pur şi simplu, trebuie să se ocupe de apărarea siguranţei naţionale”, a precizat Ludovic Orban la Digi 24.

Nicușor Dan l-a propus pe avocatul Gabriel Zbîrcea la șefia SRI, conform unor surse din coaliție. Numai că șefii partidelor din coaliția de guvernare au fost reticenți. Serviciul Român de Informații este condus – din anul 2023, după demisia directorului Eduard Hellvig – de prim-adjunctul Răzvan Ionescu.

