Prima pagină » Actualitate » CONTRADICȚII LA COTROCENI. Nicușor Dan vrea să BAGE serviciile în Justiție, Ludovic Orban insistă să fie SCOASE și din Politică și din Justiție

CONTRADICȚII LA COTROCENI. Nicușor Dan vrea să BAGE serviciile în Justiție, Ludovic Orban insistă să fie SCOASE și din Politică și din Justiție

Cristian Lisandru
15 oct. 2025, 09:50, Actualitate
CONTRADICȚII LA COTROCENI. Nicușor Dan vrea să BAGE serviciile în Justiție, Ludovic Orban insistă să fie SCOASE și din Politică și din Justiție

Președintele Nicușor Dan a lansat în spațiul public o nouă „temă”, respectiv implicarea Serviciului Român de Informații (SRI) în lupta împotriva corupției, și a precizat că „fenomenul” ar trebui „atacat frontal”. Numai că declarația lui Nicușor Dan vine în contradicție cu părerea tranșantă pe care chiar consilierul său, Ludovic Orban, o are despre acest subiect. 

Nicușor Dan este convins că „acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic” (mai multe detalii AICI).

Mai nou, șeful statului scoate la „bătaie” două mari „probleme” pe care le-a descoperit în aceste câteva luni de mandat – războiul hibrid în spatele căruia s-ar afla Federația Rusă și corupția din România.

Sunt două schimbări majore. Unu: că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte.

  • Și a doua, pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe dintre instituții au trimis observații: atacarea frontală a fenomenului corupției.
  • Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de… să-i spunem activitatea Parchetului.

Pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele prin care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și demarcația între Serviciile de Informații și Parchet să fie foarte bine făcută”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu acordat Pro TV.

Ludovic Orban îl contrazice pe Nicușor Dan: „SRI nu trebuie să fie implicat în justiție”

Pe de altă parte, însă, consilierul prezidențial Ludovic Orban îl contrazice pe Nicușor Dan și a lansat un atac dur la adresa SRI.

„Nu a văzut fabricile de conturi false, paginile construite în mod sistemic de-a lungul timpului care ulterior au fost folosite ca suport pentru mesaje împotriva ordinii constituționale”, a spus Ludovic Orban. (mai multe informații AICI).

Dacă Nicușor Dan își dorește să bage serviciile în justiție, consilierul său gândește exact invers.

SRI, spune Orban, ar trebui „orientat” către funcțiile esențiale ale instituției și nu ar trebui să fie implicat direct în viața politică, în justiție sau în media.

Aş orienta Serviciul de Informaţii către funcţiile sale esenţiale şi nu aş consuma energia pe alte activităţi, decât pe activităţile…

Eu am spus asta, de-a lungul timpului, eu cred că SRI ar trebui să se ocupe de ceea ce se ocupă orice serviciu de informaţii în orice ţară normală.

Nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viaţa politică, nu trebuie să fie implicat în justiţie, nu trebuie să fie implicat în media, ci, pur şi simplu, trebuie să se ocupe de apărarea siguranţei naţionale”, a precizat Ludovic Orban la Digi 24.

Nicușor Dan l-a propus pe avocatul Gabriel Zbîrcea la șefia SRI, conform unor surse din coaliție. Numai că șefii partidelor din coaliția de guvernare au fost reticenți. Serviciul Român de Informații este condus – din anul 2023, după demisia directorului Eduard Hellvig – de prim-adjunctul Răzvan Ionescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București: cu cât se vinde metrul pătrat. La polul opus sunt casele din Ferentari și Prelungirea Ghencea
11:27
Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București: cu cât se vinde metrul pătrat. La polul opus sunt casele din Ferentari și Prelungirea Ghencea
NEWS ALERT Șeful ANP, EXCLUSIV, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
11:18
Șeful ANP, EXCLUSIV, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
ULTIMA ORĂ România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță ISTORICĂ pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe în competiție
11:07
România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță ISTORICĂ pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe în competiție
ACTUALITATE Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare
11:02
Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare
ACTUALITATE Dan Diaconescu: „Nu înțeleg de ce toate dezastrele naturale au NUME de femei”
11:00
Dan Diaconescu: „Nu înțeleg de ce toate dezastrele naturale au NUME de femei”
ACTUALITATE Doliu la TVR. A murit Andrei Bacalu, omul care a transmis în premieră la televizor primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong
10:38
Doliu la TVR. A murit Andrei Bacalu, omul care a transmis în premieră la televizor primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong
Mediafax
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce se uită tot mai multe românce la Formula 1? Un comentator explică „efectul surpriză”
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Românii care plătesc taxe, puși să susțină consultații și analize gratuite și pentru cei ce nu contribuie
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce cifra 4 aduce ghinion în unele culturi?
LIVE UPDATE A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine Le Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON
11:29
A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine Le Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON
EXTERNE După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară
11:28
După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară
VIDEO Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
11:14
Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
ACTUALITATE Fără porc pe masa de Crăciun? ANSVSA avertizează asupra riscului crescut de apariție a unor focare de boli
10:37
Fără porc pe masa de Crăciun? ANSVSA avertizează asupra riscului crescut de apariție a unor focare de boli
ULTIMA ORĂ ATAC în Ecuador. Un vehicul a explodat lângă un mall dintr-unul dintre cele mai mari orașe din țară
10:30
ATAC în Ecuador. Un vehicul a explodat lângă un mall dintr-unul dintre cele mai mari orașe din țară
EXTERNE CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie
10:15
CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie