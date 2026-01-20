Starea de sănătate a primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a înrăutățit vizibil în ultima perioadă, potrivit Cancan. Edilul se confruntă cu dureri puternice și cu probleme medicale serioase, care i-au pus pe medici în alertă.

Potrivit surselor din anturajul său, Daniel Băluță acuză dureri musculare și articulare severe, furnicături persistente, insomnie accentuată și complicații stomatologice grave. Din cauza acestora, a fost nevoit să-și scoată mai mulți dinți. Medicii au descoperit în organismul său concentrații extrem de mari de substanțe toxice: arsenic eliminat prin urină de aproximativ 500 de ori peste limita normală și mercur în sânge de patru ori peste nivelul admis.

Băluță are 49 de ani și este născut în 1977. Recent, pe 14 ianuarie, și-a aniversat ziua de naștere. De profesie medic stomatolog, el ocupă funcția de primar al Sectorului 4 din anul 2016, atunci când a câștigat alegerile locale susținut de Partidul Social Democrat.

