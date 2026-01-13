Daniel Băluță îi sugerează lui Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”

Edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, îi transmite primarului general, Ciprian Ciucu, că a fost ales pentru a găsi soluții, „nu pentru a se plânge”, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului. De asemenea, Băluță a criticat dur modul în care Ciucu gestionează problemele Bucureștiului, în special situația termoficării, în contextul temperaturilor foarte joase din ultimele zile.

„Am spus-o încă din campanie: Bucureștiul este un oraș complex, care are nevoie urgentă de soluții și nu de explicații kilometrice care, în fapt, arată incapacitatea de a gestiona lucrurile”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.

El a precizat că responsabilitatea principală a primarului general este găsirea de soluții, nu justificarea problemelor. Mai mult, Băluță susține că Ciucu știa care sunt problemele orașului de multă vreme și că este „absolut inadmisibil” ca acesta să spună că nu poate face nimic în ce privește întreruperea furnizării căldurii pentru mii de bucureșteni.

„Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului.

Problemele orașului nu sunt o noutate. Actualul Primar General le cunoștea foarte bine încă din campanie. Ori, să vii acum, la început de an, cu mesaje alarmiste despre faliment, fără să prezinți soluții concrete și asumate, înseamnă fie că fugi de responsabilitate, fie că, în campanie, ai punctat doar politic, știind că, în esență, nu ai viziunea necesară pentru a soluționa lucrurile”, a subliniat edilul.

„Este absolut inadmisibil ca, acum, la minus 15 grade afară, când de săptămâni bune mii de bucureșteni, oameni în vârstă sau tineri cu copii mici, stau în frig în apartamente și fără apă caldă, Primarul General să țină lecții de contabilitate pe Facebook și să ne spună că nu poate face nimic nici cu căldura, nici cu transportul, nici cu investițiile acestui oraș.

Prin urmare, dacă Primarul General este deja depășit de ceea ce cunoștea, să declare public că nu are soluții și să dăm oportunitatea orașului să aibă un administrator care să știe ce are de făcut.

Nu știu dacă bucureștenii mai așteaptă postări pe Facebook sau își doresc un administrator centrat pe soluții”, a adăugat Daniel Băluță.

Ciprian Ciucu: „Primăria nu are bani să treacă strada”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, marţi, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că în acest început de an, Primăria Capitalei „nu are bani nici să treacă strada”. Primarul a spus că vor urma restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli şi că în luna martie va veni deja cu un prim pachet de reforme.

