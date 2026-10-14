Prima pagină » Actualitate » Controversatul influencer Cezar Ionașcu și-a făcut partid. Cum a trecut de la tabere de masculinitate la politică. Un fost preşedinte de tribunal, printre membrii fondatori

Controversatul influencer Cezar Ionașcu și-a făcut partid. Cum a trecut de la tabere de masculinitate la politică. Un fost preşedinte de tribunal, printre membrii fondatori

Luiza Dobrescu
Controversatul influencer Cezar Ionașcu și-a făcut partid. Cum a trecut de la tabere de masculinitate la politică. Un fost preşedinte de tribunal, printre membrii fondatori
Cezar Ionașcu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fost avocat şi pasionat de modă, influencerul Cezar Ionaşcu a devenit cunoscut în mediul online în urma poziţiilor sale controversate despre renunţarea la măştile de protecție în perioada pandemiei şi despre sfaturile referitoare la relaţiile de cuplu. Mai nou, acesta a decis să înființeze o nouă formațiune politică, alături de un fost deputat al grupului POT și o fostă președintă a Tribunalului Argeș.

Intrat într-un con de umbră după scandalurile în care a fost implicat în urma declaraţiilor sale cu privire la fidelitatea faţă de soţie, îl regăsim pe Ionaşcu pe lista de viitori politicieni dispuşi să se pună la dispoziţia electoratului.

De câteva zile, după ce a ieşit hotărârea judecătorească, Ionaşcu apare ca membru fondator şi vicepreşedinte al Partidului la Dispoziţia ta; formaţiune care îşi propune o doctrină de centru-dreapta.

Gruparea numără 13 membri şi o are ca şefă pe fosta preşedintă a Tribunalului Argeş, Marian Vârgă, rămasă neafiliată după plecarea sa din partidul Dianei Şoşoacă, S.O.S.

Partidul are ca siglă un volan auto

Partidul La Dispoziţia Ta va avea lansarea oficială pe 25 octombrie, şi se spune că are deja 20 de filiale în ţară şi are ca siglă volanul, semn că partidul va fi condus de către cetăţeni şi se va afla la dispoziţia acestora.

Din informaţiile de pe siteul deja creat aflăm şi cine sunt membrii fondatori. Sunt foşti judecători, oameni de afaceri, medici, procurori, experţi în problemele minorităţilor, vârstnicilor, diasporei şi chiar o femeie- diacon în cadrul Bisericii Suedeze.

Potrivit informaţiilor obţinute de Gândul, celor 13 fondatori li se alătură şi un alt neafiliat, fost POT, care activează în cadrul Grupului PSD de la Camera Deputaţilor, Dorin Popa.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ În timp ce „avocații drogurilor” din Parlament încearcă să dezincrimineze consumul, pe motiv că stupefiantele nu sunt atât de periculoase, vedetele României urcă drogate la volan. „Firicel” din Las Fierbinți e doar ultimul nume dintr-o listă cu drogați celebri care i-au pus pe ceilalți în pericol.  Ce se va întâmpla când consumul nu va mai fi pedepsit?
05:00
În timp ce „avocații drogurilor” din Parlament încearcă să dezincrimineze consumul, pe motiv că stupefiantele nu sunt atât de periculoase, vedetele României urcă drogate la volan. „Firicel” din Las Fierbinți e doar ultimul nume dintr-o listă cu drogați celebri care i-au pus pe ceilalți în pericol.  Ce se va întâmpla când consumul nu va mai fi pedepsit?
SCANDAL „Ai băut ceva? Îmi vine să vomit când te ascult”. Schimb dur de replici între Victor Ponta și Radu Miruță, în direct. De la ce a pornit totul
23:11
„Ai băut ceva? Îmi vine să vomit când te ascult”. Schimb dur de replici între Victor Ponta și Radu Miruță, în direct. De la ce a pornit totul
LIFESTYLE Obiceiul simplu care previne condensul și apariția mucegaiului pe ferestre în timpul iernii. Ce trebuie să faci
22:50
Obiceiul simplu care previne condensul și apariția mucegaiului pe ferestre în timpul iernii. Ce trebuie să faci
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu susține că încheierea războiului din Ucraina ar însemna înfrângerea în „războiul de independență” al UE
22:39
Dan Dungaciu susține că încheierea războiului din Ucraina ar însemna înfrângerea în „războiul de independență” al UE
FLASH NEWS Spitalul modular din Pipera, construit în timpul pandemiei de COVID-19, cu peste 5 milioane de euro, a ajuns o ruină. Echipamente medicale, mobilier și aproape toate cele 250 de aparate de aer condiționat ar fi dispărut
22:34
Spitalul modular din Pipera, construit în timpul pandemiei de COVID-19, cu peste 5 milioane de euro, a ajuns o ruină. Echipamente medicale, mobilier și aproape toate cele 250 de aparate de aer condiționat ar fi dispărut
NEWS ALERT Sorin Grindeanu anunță că vor fi 3 variante de Guvern pe care liderii PSD le vor analiza în Comitetul Politic Național. Care sunt acestea
22:33
Sorin Grindeanu anunță că vor fi 3 variante de Guvern pe care liderii PSD le vor analiza în Comitetul Politic Național. Care sunt acestea
Mediafax
Panică în partide după amenințarea pe surse cu anticipatele a lui Nicușor Dan
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Planul lui Nicușor Dan dacă Guvernul Niculescu nu are majoritate
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Eugenie Bouchard, apariție spectaculoasă într-o rochie scurtă din piele de șarpe
Adevarul
Ritualul neobișnuit al fiicei actriței Diana Rigg. De ce înghite cenușa mamei sale înainte de a urca pe scenă
Mediafax
Cătălin Drulă îi cere lui Nicușor Dan să demită un consilier prezidențial. Cina care a stârnit scandalul
Click
Florin Piersic, surpriză de proporții la MasterChef! Ce a făcut marele actor la 90 de ani, în fața concurenților
Digi24
VIDEO Guvernul hibrid al lui Luca Niculescu: ce nume ar putea face parte din cabinetul tehno-PSD (surse)
Cancan.ro
Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma ar fi fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți
Ce se întâmplă doctore
Plătești prea mult la întreținere? Documentele pe care trebuie să le ceri administratorului și cum poți contesta suma mare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Dovezi incontestabile cu privire la impactul oamenilor asupra climei
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
ULTIMA ORĂ Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. În ce stare se află Suveranul Pontif după intervenția chirurgicală
00:32
Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. În ce stare se află Suveranul Pontif după intervenția chirurgicală
CONTROVERSĂ Iranul vrea să atace cablurile de internet subacvatice și centrele de date dacă conflictul cu SUA va izbucni din nou. Cât de expus este internetul din regiune
23:56
Iranul vrea să atace cablurile de internet subacvatice și centrele de date dacă conflictul cu SUA va izbucni din nou. Cât de expus este internetul din regiune
ENERGIE Un oficial al Kremlinului dezvăluie cât a plătit UE pentru petrolul și gazele rusești de la începutul războiului din Ucraina. Sute de miliarde de dolari au ajuns în vistieria Rusiei
23:13
Un oficial al Kremlinului dezvăluie cât a plătit UE pentru petrolul și gazele rusești de la începutul războiului din Ucraina. Sute de miliarde de dolari au ajuns în vistieria Rusiei
EXCLUSIV Elena Mateescu îi răspunde în direct Dianei Buzoianu la Gândul/Răzvan Dumitrescu. Ce spune șefa ANM despre scandalul sutienelor de lux cumpărate din banii statului
22:27
Elena Mateescu îi răspunde în direct Dianei Buzoianu la Gândul/Răzvan Dumitrescu. Ce spune șefa ANM despre scandalul sutienelor de lux cumpărate din banii statului
CONTROVERSĂ Elena Mateescu, șefa ANM, susține că a primit mesaje de amenințare ca să-și dea demisia după scandalul cu Diana Buzoianu și anunță că va sesiza Poliția
22:23
Elena Mateescu, șefa ANM, susține că a primit mesaje de amenințare ca să-și dea demisia după scandalul cu Diana Buzoianu și anunță că va sesiza Poliția
FLASH NEWS Cu o zi înainte de ședința crucială prin care PSD decide dacă intră sau nu în Guvernul Niculescu, Sorin Grindeanu anunță că partidul a început și pregătirile pentru anticipate
22:15
Cu o zi înainte de ședința crucială prin care PSD decide dacă intră sau nu în Guvernul Niculescu, Sorin Grindeanu anunță că partidul a început și pregătirile pentru anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe