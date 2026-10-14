Fost avocat şi pasionat de modă, influencerul Cezar Ionaşcu a devenit cunoscut în mediul online în urma poziţiilor sale controversate despre renunţarea la măştile de protecție în perioada pandemiei şi despre sfaturile referitoare la relaţiile de cuplu. Mai nou, acesta a decis să înființeze o nouă formațiune politică, alături de un fost deputat al grupului POT și o fostă președintă a Tribunalului Argeș.

Intrat într-un con de umbră după scandalurile în care a fost implicat în urma declaraţiilor sale cu privire la fidelitatea faţă de soţie, îl regăsim pe Ionaşcu pe lista de viitori politicieni dispuşi să se pună la dispoziţia electoratului.

De câteva zile, după ce a ieşit hotărârea judecătorească, Ionaşcu apare ca membru fondator şi vicepreşedinte al Partidului la Dispoziţia ta; formaţiune care îşi propune o doctrină de centru-dreapta.

Gruparea numără 13 membri şi o are ca şefă pe fosta preşedintă a Tribunalului Argeş, Marian Vârgă, rămasă neafiliată după plecarea sa din partidul Dianei Şoşoacă, S.O.S.

Partidul are ca siglă un volan auto

Partidul La Dispoziţia Ta va avea lansarea oficială pe 25 octombrie, şi se spune că are deja 20 de filiale în ţară şi are ca siglă volanul, semn că partidul va fi condus de către cetăţeni şi se va afla la dispoziţia acestora.

Din informaţiile de pe siteul deja creat aflăm şi cine sunt membrii fondatori. Sunt foşti judecători, oameni de afaceri, medici, procurori, experţi în problemele minorităţilor, vârstnicilor, diasporei şi chiar o femeie- diacon în cadrul Bisericii Suedeze.

Potrivit informaţiilor obţinute de Gândul, celor 13 fondatori li se alătură şi un alt neafiliat, fost POT, care activează în cadrul Grupului PSD de la Camera Deputaţilor, Dorin Popa.