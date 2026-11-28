Care este misterul lacrimilor de sânge ale lui Vlad Țepeș. Iată ce au descoperit cercetătorii în 2023 pe 3 scrisori ale domnitorului, din 1457 și 1475. Acest lucru este detaliat într-un studiu realizat de nouă cercetători din instituții din Israel, Italia și România, și publicat în Analytical Chemistry, prezentat și de revista Nature, în anul 2023.

Vlad Țepeș sau Vlad al III-lea, domnitor al Țării Românești în secolul al XV-lea și temutul conducător militar care l-a inspirat pe Bram Stoker să creeze Contele Dracula, este să fi vărsat, cu adevărat, lacrimi de sânge.

Astfel, o analiză științifică a trei scrisori redactate de acesta dezvăluie că, cel mai probabil, el a suferit de afecțiuni respiratorii și cutanate. În plus, este posibil chiar să fi vărsat, la propriu, lacrimi de sânge.

Desigur, nu există nicio dovadă că Vlad al III-lea ar fi fost vampir, cum spun legendele, însă voievodul era temut pentru cruzimea sa. Unele estimări au arătat că numărul victimelor sale ar fi depășit 80.000, multe dintre acestea pierind prin tragere în țeapă, fapt care i-a adus și porecla de „Țepeș”. Acesta mai era cunoscut, de asemenea, sub numele de Vlad Draculea, fapt pentru care mulți consideră că acest lucru a stat la baza personajului principal din romanul „Dracula”.

Deși au trecut mai bine de 500 de ani de la domnia lui Vlad Țepeș, s-au mai păstrat anumite artefacte din aceel vremuri, precum câteva scrisori pe care acesta le-a redactat în diferite momente ale vieții sale. Moleculele și proteinele descoperite în astfel de documente și în alte vestigii pot oferi oamenilor de știință o perspectivă unică asupra vieții și vremurilor în care au trăit oamenii din trecut.

Cele trei scrisori

Vincenzo Cunsolo, de la Universitatea din Catania (Italia), împreună cu colegii săi, a analizat trei scrisori realizate din hârtie de cârpe, scrise și semnate de Vlad Țepeș în diverse locuri din Transilvania. Scopul a fost acela de a afla mai multe despre starea sa de sănătate, precum și despre mediul în care a trăit.

Pentru a descoperi secretele ascunse în aceste scrisori, cercetătorii au utilizat o peliculă de plastic specializată, numită EVA (etilen-vinil acetat), pentru a extrage proteine ​​sau molecule mici din hârtie, fără a o deteriora.

Aceste extracte au fost ulterior analizate prin spectrometrie de masă, metodă care a permis cercetătorilor să caracterizeze mii de peptide diferite. Dintre acestea, echipa s-a concentrat pe cele care prezentau cel mai avansat grad de dezamidare, o formă de degradare a proteinelor care are loc în timp.

Proteinele cele mai degradate erau, probabil, cele mai vechi și, prin urmare, aveau șanse mai mari să provină chiar de la Vlad Țepeș, spre deosebire de proteinele mai puțin degradate, care ar fi putut proveni de la alte persoane ce au manipulat scrisorile într-o perioadă mai recentă.

În total, 16 proteine ​​erau de origine umană, fiind asociate cu pielea, sistemul respirator și sângele. Cercetătorii notează că rezultatele obținute, deși nu sunt exhaustive, sugerează că Vlad ar fi putut suferi de afecțiuni respiratorii și, posibil, chiar de o afecțiune cunoscută sub numele de hemolacrie, care ar fi dus la vărsarea unor lacrimi de sânge.

Alte proteine ​​identificate de echipă sugerează că acesta ar fi putut fi expus la anumite bacterii asociate cu ciuma sau chiar la banalele musculițe de oțet. Cercetătorii subliniază că acest studiu contribuie la clarificarea unor aspecte legate de documente istorice importante, precum și de persoanele care le-ar fi putut redacta. Ipoteza nu reprezintă însă un diagnostic medical cert. Studiul publicat în Analytical Chemistry, prezentat și de revista Nature, în anul 2023.