Galileo Galilei nu a lăsat nicio analiză tehnică a telescoapelor sale, însă un manuscris vechi de secole ar putea oferi cea mai clară imagine de până acum a unui instrument mai sofisticat pe care acesta l-ar fi putut construi.

În 1666, unui călugăr spaniol care spera să obțină mijloacele necesare pentru a se întoarce acasă i-a fost administrată o probă neobișnuită pentru a-i testa competențele științifice. Un înalt oficial colonial i-a înmânat un telescop, cerându-i o explicație detaliată a modului în care funcționează. Aproape 360 ​​de ani mai târziu, relatarea întocmită de acesta a ieșit la iveală, conținând o afirmație remarcabilă: instrumentul a fost creat de Galileo Galilei, iar designul său ar putea fi mult mai avansat decât au crezut istoricii că ar fi fost posibil în acea epocă, scrie Sci Tech Daily.

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Documentul a fost descoperit de dr. José María Moreno Madrid, cercetător în cadrul Școlii de Istorie și Geografie a Universității din Limerick (Irlanda), în timp ce studia un manuscris scris de călugărul dominican Ignacio Muñoz. Datat 1666 și intitulat „De Tellescopiis Stellarum”, documentul descrie un telescop cu patru lentile, despre care Muñoz afirmă, folosind expresia latină „fabricatum a Galilaeo” – adică „fabricat de Galileo” – că a fost realizat de acesta.

Descrierea este de o precizie neobișnuită. Muñoz a documentat componentele telescopului, inclusiv corpul acestuia, care se îngustează spre capătul opus obiectivului, și un ansamblu de patru lentile ce permitea vizualizarea obiectelor îndepărtate în poziție dreaptă. Relatarea sa descrie un ocular redresor și lentile convexe separate prin distanțe egale cu dublul distanței lor focale; totul este însoțit de diagrame și desene detaliate care ilustrează modul în care a fost construit instrumentul.

Un telescop care pune sub semnul întrebării cronologia istorică

Aceste detalii tehnice sunt importante, întrucât, potrivit documentelor istorice, primele telescoape cu patru lentile au apărut, în general, între anii 1643 și 1645, răspândindu-se ulterior în întreaga Europă începând cu deceniul al cincilea al secolului al XVII-lea. Dacă instrumentul provine, într-adevăr, din atelierul lui Galileo, atunci cronologia dezvoltării telescopului ar trebui reconsiderată.

Într-un studiu publicat în revista „Annals of Science”, Moreno Madrid explică semnificația acestei atribuiri. „Dacă, așa cum susține textul, telescopul analizat a fost într-adevăr fabricat de Galileo, atunci momentul celor mai vechi experimente cunoscute cu telescoape cu patru lentile ar trebui devansat cel puțin până în anul 1630 și atribuit acestuia.

Mai mult, lucrarea lui Muñoz, „De Tellescopiis Stellarum”, ar deveni cea mai detaliată analiză tehnică a unui telescop despre care se știe cu certitudine că a fost realizat de Galileo – și, într-un mod oarecum paradoxal, aceasta ar viza un telescop cu patru lentile, mai degrabă decât modelul galilean care, în cele din urmă, i-a purtat numele”.

Un alt aspect fascinant al poveștii

Împrejurările în care a avut loc examinarea realizată de Muñoz constituie un alt aspect fascinant al poveștii. După ce a călătorit din Spania în Filipine, el a fost implicat într-o tentativă ilicită de a înființa un nou ordin religios dominican, motiv pentru care a fost ulterior exilat în India portugheză. Sperând să se întoarcă în Spania, el l-a contactat pe regele Filip al IV-lea cu o propunere care promitea îmbunătățirea performanței flotelor spaniole ce operau în diverse colțuri ale lumii.

Muñoz și-a oferit inovația nautică în schimbul sprijinului regal pentru călătoria sa de întoarcere acasă, la bordul „galionului de Manila” – o navă care, în mod tradițional, făcea escală în Noua Spanie, un teritoriu colonial spaniol. Propunerea sa a stârnit însă suspiciunile lui Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar, viceregele Noii Spanii și marchiz de Mancera.

Viceregele a pus la îndoială faptul că Muñoz ar deține cunoștințele științifice pe care le pretindea, temându-se că, de fapt, călugărul încerca doar să convingă regele să-i finanțeze călătoria. Pentru a-i testa abilitățile, Mancera i-a înmânat telescopul și i-a cerut să-l examineze în detaliu. Această sarcină a dus la elaborarea descrierii tehnice pe care Moreno Madrid a scos-o acum la lumină, mai scrie sursa citată anterior.

Telescoapele lui Galileo și dovada lipsă

Stabilirea faptului dacă Galileo a fabricat sau nu, într-adevăr, acest instrument este o chestiune mai complexă. Deși astronomul a susținut, în mod cunoscut, că nu a vândut niciodată un telescop și că nici nu a avut intenția să o facă, au supraviețuit foarte puține instrumente din acea epocă despre care să existe dovezi sigure privind originea lor.

Dintre cele opt telescoape care s-au păstrat din prima jumătate a secolului al XVII-lea, niciunul nu poate fi atribuit lui Galileo fără nicio urmă de îndoială. Două dintre acestea, aflate în Muzeul din Florența, i-au fost atribuite în mod tradițional, deși această identificare nu este acceptată de toată lumea. De asemenea, Galileo nu a lăsat nicio analiză tehnică a propriilor sale telescoape.

O posibilă legătură între Galileo și oficialul spaniol

Există, totuși, o posibilă legătură între Galileo și oficialul spaniol care a deținut instrumentul descris de Muñoz.

Relatările istorice indică faptul că Galileo a oferit trei telescoape – unul mare și două mai mici – lui Filip al IV-lea și soției sale. El spera să câștige bunăvoința curții spaniole și să-și sporească șansele de a obține o recompensă substanțială, oferită pentru rezolvarea „problemei longitudinii” – dificultatea, cunoscută de multă vreme, de a determina poziția est-vest a unei nave în timpul navigației pe mare.

Configurațiile optice ale acestor trei telescoape rămân necunoscute, ceea ce lasă deschisă posibilitatea ca unul dintre ele să fi fost instrumentul cu patru lentile descris de Muñoz. Moreno Madrid sugerează că familia regală spaniolă i l-ar fi putut oferi ulterior lui Mancera, drept recunoaștere a realizărilor sale diplomatice și politice.

„Consider că atribuirea clară a telescopului în manuscris, coroborată cu dovezile documentare conform cărora trei telescoape realizate de Galileo – a căror configurație optică rămâne nespecificată – ar fi putut fi accesibile lui Mancera prin intermediul relațiilor sale la curtea spaniolă, justifică, cel puțin, luarea în considerare a acestei posibilități.”

În corespondența păstrată a lui Mancera cu curtea spaniolă nu mai apare nicio altă referire la acest telescop, ceea ce face ca manuscrisul lui Muñoz să fie singurul document cunoscut care leagă acest instrument anume de Galileo. De asemenea, Moreno Madrid subliniază faptul că Muñoz avea o pregătire în matematică și astronomie, un motiv important pentru a lua în serios descrierea sa tehnică.