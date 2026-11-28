Compania Națională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a transmis faptul că, la momentul actual, zborurile pe aeroporturile Otopeni și Băneasa se desfășoară în condiții normale. Reprezentanții CNAB au mai menționat că există intervenție constantă cu utilajele proprii pentru a menține condiții optime de operare. Vă reamintim că Primăria Municipiului București a anunțat că s-au pregătit utilaje și muncitori pentru a interveni pentru deszăpezire.

„Pistele, platformele şi căile de rulare ale aeronavelor sunt deschise, fiind asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene. Se intervine constant cu utilajele proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiţii optime de operare”, transmite Compania Națională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

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CNAB mai informează că aeronavele aterizează și decolează în siguranță. Nu sunt curse anulate sau întârzieri provocate de vreme pe aeroporturile din București, arată Agerpres.

Ciprian Ciucu a convocat Comandamentul de deszăpezire pentru București

Peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori sunt pregătiți să intervină pentru deszăpezirea Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu a cerut prioritizarea transportului public, spitalelor, școlilor și serviciilor de urgență. ANM anunță ninsori, vânt puternic și un strat de zăpadă de 2-4 centimetri până duminică seara. Primăria Capitalei coordonează intervențiile, iar operatorii de salubritate din sectoare se ocupă de deszăpezire. Mai multe detalii AICI.

Prognoza meteo pentru Capitală

ANM a emis prognoza pentru municipiul București. Prima prognoză meteorologică este valabilă pentru Intervalul 28.11.2026 Ora 10:00 – 29.11.2026 Ora 08:00.

„Vremea va fi închisă, vântoasă și se va răci față de intervalul precedent. Temporar, mai ales în prima parte a intervalului, vor fi precipitații (cantități de apă de 3…6 l/mp). Acestea vor fi mixte, la început sub formă de ploaie, iar din orele amiezii mai ales sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2…4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze la rafală de 50…60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura aerului va fi în scădere, de la 1 grad la începutul intervalului, până spre valori în jurul a -3 grade noaptea”, transmite ANM.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 29.11.2026 Ora 08:00 – 29.11.2026 Ora 20:00

„Vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50…55 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă va fi de -2…-1 grad”, arată ANM.