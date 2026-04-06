Baza militară de la Deveselu, sub pavilion american, este o piesă cheie în securitatea NATO și implicit a României. Însă, pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a făcut deja obiectul unei complexe anchete DNA. Contractul MApN pentru Deveselu a fost majorat de 12 ori, după ce firma câștigătoare a invocat diverse scumpiri. Astfel, valoarea lucrărilor crește la 8,4 milioane de lei.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a aprovat, vineri, 3 aprilie, o nouă mărire a contractului cu firma Grup Primacons SRL din Slatina, pentru pavilionul multifuncțional din cadrul Cazarma 1114 Deveselu. Cazarma face parte din unitatea militară din jurul scutului antirachetă american de la Deveselu, județul Olt. Este cea de-a 12-a modificare a prețului contractului inițial, scrie Fanatik.

Creștere subită a valorii contractului

La momentul semnării înțelegerii contractuale între MApN – UM 02517 Craiova și firma Grup Primacons, în iulie 2020, valoarea era de 6,7 milioane de lei. Între timp, aceasta a ajuns la 8,4 milioane de lei.

Valoarea contractului a crescut considerabil, pe fondul întârzierilor și modificărilor succesive intervenite în derularea lucrărilor, așa cum susțin reprezentanții ministerului.

Firma a motivat creșterea contractului prin evoluția prețurilor la produsele de construcție, printre altele, între momentul semnării contractului (2020) și momentul execuției, reiese din documentele ministerului.

Contractul, atribuit de Ministerul Apărării – U.M. 02517 Craiova în urma unei proceduri simplificate, avea inițial o durată estimată de 17 luni.

Implementarea sa a fost influențată radical de ajustări consecutive, prin 12 modificări contractuale.

Ce includea proiectul lansat în 2020

Proiectul, lansat în anul 2020, viza dezvoltarea unei infrastructuri moderne în cadrul bazei militare de la Deveselu, incluzând:

demolarea unor construcții existente

realizarea de căi de acces

rețele de utilități

spații de relaxare

în centrul investiției, un pavilion multifuncțional de aproape 600 de metri pătrați.

Firma câștigătoare, deținută o familie abonată la contracte cu statul

Contractul a fost adjudecat de compania Grup Primacons SRL, pentru o valoare estimată inițial de 6,7 milioane de lei fără TVA. Societatea este o companie de construcții cu sediul în Slatina (județul Olt), înființată în 1994. Are ca obiect principal de activitate lucrările de construcții rezidențiale și nerezidențiale.

Firma este controlată integral de omul de afaceri Octavian Bălțoi, care deține 100% din capitalul social, acesta ocupând și funcția de administrator.

În anul 2024, firma a avut o scădere semnificativă a cifrei de afaceri, până la 93,2 milioane de lei, cu aproximativ 30% mai puțin față de 2023. În schimb, profitul net a crescut ușor, la 5,17 milioane de lei. Numărul mediu de angajați a scăzut la 249, de la aproape 300 în anul anterior.

Iohannis a pensionat-o pe Maria Bălțoi, implicată în protejarea afacerilor ilegale ale soțului său

Familia lui Octavian Bălțoi este una dintre cele mai bogate din Olt, fiind prezentă în topurile revistei Forbes și abonată la contracte cu statul, scrie presa locală.

Mai mult, mama lui Octavian Bălțoi, Maria Bălțoi, a fost judecătoare la Tribunalul Olt până în 16 iulie 2008, când președintele României, Klaus Iohannis i-a semnat decretul de pensionare ca urmare a implicării acesteia în protejarea afacerilor ilegale ale soțului său.

În anul 2008, Octavian Bălțoi senior a încercat să inducă în eroare Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt, cu care firma derula un contract finanțat din fonduri europene pentru modernizarea și extinderea laboratorului instituției. La extinderea laboratorului, muncitorii de la Primacons foloseau cărămidă rebutată, material care, în documente, avea prețuri de cărămidă nouă.

Unitatea militară a fost implicată și într-un amplu dosar de corupție

Colonelul în rezervă Daniel Croitoru, fost comandant al UM 02517 Craiova, și locțiitorul său, Vasile Deatcu, au încheiat, în anul 2020, acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA.

Concret, este vorba de un dosar privind atribuirea unui contract pentru reabilitarea unei cazărmi din Deveselu. Alături de cei doi, și-au recunoscut faptele alți 3 inculpați: maiorul Ionuț Marian Moanță, căpitanul Alina Ileana Lupu și dirigintele de șantier Marian Bulacu. Au fost acuzați de abuz în serviciu, neglijență sau complicitate.

Aceștia au acceptat pedepse cu suspendare sau amânare, cea mai mare fiind de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru Croitoru. Contractul vizat, semnat în 2013, avea ca obiect lucrări de consolidare și modernizare la cazarma din Deveselu, care trebuiau realizate de firma Antrepriza de Construcții Montaj Alpha Grup.

Sistemul de la Deveselu, destinat protejării sudului Europei

Pe 12 mai 2016, scutul antirachetă din Olt a fost activat, fiind prima amenajare de acest gen de pe teritoriul României. Sistemul a fost conceput pentru a proteja sudul Europei de rachetele cu rază scurtă și medie de acțiune. Este format din 3 baterii cu 23 de rachete SM-3 Block IB, deservite de aproximativ 200 de soldați americani. Baza aeriană se află sub comanda Forțelor Aeriene Române.

Sistemul a fost modernizat în 2019 și din nou în 2023, la un an după invazia Rusiei în Ucraina, pentru a fi compatibil cu echipamentele NATO de ultimă generație. Din punct de vedere tehnic, face parte din rețeaua Aegis Ashore a NATO, alături de o bază similară din Polonia.

Valentin Stan: Dacă americanii aduc echipamente noi la Deveselu, scopul lor este să crească întreaga capacitate de apărare

Cum arată forțele militare ale României și pe ce loc se află Armata la nivel global. Punctele forte și punctele slabe ale Apărării