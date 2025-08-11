Se ascut săbiile în Coaliție/ Sorin Grindeanu le cere luni liderilor din PSD să DECIDĂ în ce condiții mai rămân la guvernare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a convocat luni pe social-democrați într-o ședință pentru a analiza situația apărută în interiorul coaliției de guvernare, după ce USR s-a opus instituirii zilei de doliu național la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. O ședință a coaliției în care trebuia definitivat al doilea pachet de măsuri fiscale a fost amânată. Între timp, deputatul PSD Marius Budăi a cerut ca în cazul în care A7 și A8 vor fi sistate, să fie depusă și votată moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan.

Se ascut săbiile în Coaliție, după pachetul 2 al măsurilor fiscale și după ce USR s-a opus total pentru instituirea zilei de doliu național.

O ședință a coaliției de guvernare a fost amânată zilele trecute pe fondul nemulțumirii PSD privind decizia USR de a nu participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, formațiunea nefiind de acord nici cu instituirea zilei de doliu național.

Liderii coaliției urmau să definitiveze pachetul 2 de măsuri fiscale și să identifice investițiile care mai pot fi continuate anul acesta prin Programul Anghel Saligny.

Acest pachet ar urma să cuprindă și reforma companiilor de stat, propuneri pentru combaterea evaziunii fiscale și eficientizarea activității ANAF, pentru colectarea veniturilor la bugetul de stat.

Marius Budăi, invitație la moțiune de cenzură

Marius Budăi, fost ministru al Muncii și actual deputat al PSD, amenință Guvernul Bolojan cu moțiune de cenzură. Totul a pornit ca urmare a faptului că lucrările pe A7 și A8 ar putea fi sistate.

„În acest context, dar și în urma ultimelor discuții din interiorul guvernului cu privire la continuarea și prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8, fac apel către toți parlamentarii din Moldova:

1. să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră; 2. ⁠să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8; și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit, 3. să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului!”, spune Budăi.

