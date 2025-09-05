Prima pagină » Actualitate » Coșmar în apartamentul unei femei din Iași. A închiriat spațiul unui bărbat, însă s-a trezit cu zece muncitori și datorii uriașe

05 sept. 2025, 13:46, Actualitate
Coșmar în apartamentul unei femei din Iași. A închiriat spațiul unui bărbat, însă s-a trezit cu zece muncitori și datorii uriașe
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O femeie stabilită în Germania a povestit cum a avut parte de imagini de coșmar, după ce a închiriat apartamentul unui bărbat care i-ar fi promis liniște și seriozitate, însă, în realitate, ar fi adus zece muncitori în casă. Chiriașul neagă însă acuzațiile și spune că are dovezi de plată.

O femeie stabilită în Germania spune că și-a găsit apartamentul din Valea Lupului tranformat într-un cămin pentru muncitori și lăsat în mizerie, cu datorii uriașe la utilități. De partea cealaltă, chiriașul neagă acuzațiile și spune că a achitat tot și că proprietara vrea doar să-l defăimeze.

Lenuța Roșca, din județul Vaslui, dar stabilită în Germania, vrea acum să tragă un semnal de alarmă și pentru alți proprietari. Ea a cumpărat un apartament nou, situat în cartierul Iris, Valea Lupului. În aprilie 2025, aceasta a decis să-l închirize lui Marius Ilaș, un bărbat care i-ar fi spus că este divorțat și că își dorește liniște, pentru a locui singur.

Înțelegerea a fost una verbală, fără semnarea unui contract oficial, întrucât părțile conveniseră ca documentul să fie semnat atunci când proprietara avea să revină în țară. Între timp, bărbatul i-ar fi cerut să mobileze apartamentul.

Știu nu îmi mai recuperez banii și nici nu vreau asta, dar vreau trag un semnal de alarmă, nu mai pățească și alții ce am pățit eu. El mi-a spus ar vrea închirieze acest apartament pentru că s-a despărțit și vrea liniște. Apartamentul nu era mobilat și a cerut mobilă. I-am zis cumpere tot și ne-am înțeles nu plătească chirie o perioadă. A cerut cumpere două paturi și mobilă nouă. Mobila nici măcar nu a cumpărat-o nouă, așa cum mi-a zis, era o mobilă de nici nu închipuiți. Iar în loc de două paturi, cât convenisem, el a adus trei în dormitor, iar în sufragerie erau patru paturi, două fotolii întinse și o saltea pe jos. Mi-a cerut facem și un perete între bucătărie și sufragerie, pentru a nu mai veni mirosul de la mâncare, și am acceptat, pentru am crezut e un om curat, asta mi-a dat de gândit”, a povestit Lenuța Roșca, potrivit BZI.

Surprizele neplăcute au început abia când proprietara a revenit în țară pentru a semna contractul de închiriere, rămas nerealizat până atunci. Vineri (n.r. – 29 august 2025), Lenuța Roșca a mers la apartament pentru a-l întâlni pe chiriaș.

Noi trebuie să ne vedem pentru a semna contractul, dar în primul rând voiam să-l văd, văd dacă i-l mai las sau nu, pentru mi se părea puțin ciudat. Nerăspunzându-mi nici la mesaje, nici la telefon și nici la ușă, m-am hotărât să intru în apartament, să văd ce se întâmplă. Când am intrat, nu vă explic, am rămas șocată, cad din picioare. Era murdar peste tot, în baie mirosea numai a urină. Erau și bănci făcute de ei, din scânduri, ca la stână. Era degradat tot. El mi-a spus , înainte, erau doar patru persoane, dar de fapt au stat zece. Și asta pot confirm, pentru am întrebat la fata care se ocupă cu camerele de supraveghere din bloc și mi-a spus intrau multe persoane acolo. Chiriașul mi-a spus sunt atât de multe paturi pentru că a eliberat un apartament și nu a avut unde le pună”, a mai spus Lenuța Roșca.

Conform declarațiilor femeii, Marius Ilaș nu ar fi achitat niciun leu pentru consumul de apă încă din aprilie, acumulând o datorie de peste 5.000 de lei. La utilități, curent, gaz, întreținere, susține că nu s-a plătit niciun leu din luna iulie. Situația ar fi degenerat însă chiar mai mult, după ce femeia a schimbat încuietoarea apartamentului, pentru a preveni accesul chiriașului.

„De când s-a mutat, n-a achitat apa deloc, are datorie de 5.000 și ceva de lei. Restul facturilor, gaz, lumină, curent, nu le-a plătit din iulie. Mi-a spus nu-mi banii, pentru el are toate lucrurile acolo. A rămas ne socotim marți (n.r. – 2 septembrie 2025), dar acum nici nu mai dau de el, nu mai răspunde. Gazul, lumina și curentul, nici astea nu au fost plătite din luna iulie. Luni (n.r. – 1 septembrie 2025), când m-a sunat, m-a amenințat se duce la poliție, eu îi am lucrurile în casă. Dar ce lucruri? avea o lenjerie de puteai lua jegul cu cuțitul de pe ea”, a adăugat Lenuța Roșca.

În replică, Marius Ilaș a spus că tot ce susține femeia este fals:

„Eu am achitat tot, am conturile ca dovadă și acelea spun tot. Apartamentul nu este degradat, este doar folosit de niște muncitori. Una este fie distrus pe jos, fie distruși pereții sau mobila, și una este fie puțină mizerie pentru a fost folosit. Nu există distrugeri, iar toată mobila de acolo am cumpărat-o eu și ne-am înțeles la a nu mai plăti chiria, dar în rest, sunt la zi cu toate plățile”, a precizat Marius Ilaș.

Bărbatul a mai spus că va face plângere pentru defăimare și că va depune toate dovezile cu plățile. În plus, el neagă că i-ar fi spus vreodată femeii că este despărțit.

„Eu nu am spus nimănui sunt despărțit, eu sunt căsătorit. Eu am vorbit inițial cu cumnatul doamnei pentru a închiria, nu cu ea, și, din start, i-am spus vor sta trei persoane, dar s-a mai adăugat cineva după”, explică Marius Ilaș.

