Coșmarul trăit de Mihai Mitoșeru și fosta soție în ultimul an de relație. ”Ne certam ca la ușa cortului”

Mihai Mitoșeru a dezvăluit ce s-a întâmplat în ultimul an de căsnicie cu Noemi Dragomir. ” Ne certam ca la ușa cortului”, a mărturisit acesta.
Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019. Camelia Mitoșeru, mama actorului și prezentatorului de televiziune, a avut o relație foarte apropiată cu nora sa.
La podcastul realizat de Jorge, Mihai Mitoșeru și-a amintit de mariajul cu Noemi, dezvăluind că ultimul an din relația lor a fost unul cu multe tensiuni și discuții.
”La mine ultimul an a fost groaznic, în fosta relație. Ne certam ca la ușa cortului. Dar uite că nu înțeleg de ce mai stai?! Cred că oamenii care nu se înțeleg ar trebui să o termine din primul moment. Când nu mai e să fie, nu mai e. Să trăiești din inerție, din aia, ”stai, băi, că m-am obișnuit, poate nu găsesc ceva mai bun”. Păi stai că poate nu este așa”, a declarat Mihai Mitoșeru, potrivit spynews.ro.
”Mie acum îmi pare rău că am pierdut niște ani din viață, mă gândesc. Când nu mai e să fie, nu mai ai ce să faci. Din contră. Îi faci rău ăleia de lângă tine și îți faci rău și ție. Văd în jurul meu că mulți stau într-o relație din obișnuință”, a mai spus acesta.