Coșmarul trăit de Mihai Mitoșeru și fosta soție în ultimul an de relație. ”Ne certam ca la ușa cortului”

Mihai Mitoșeru a dezvăluit ce s-a întâmplat în ultimul an de căsnicie cu Noemi Dragomir. ” Ne certam ca la ușa cortului”, a mărturisit acesta.



Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019. Camelia Mitoșeru, mama actorului și prezentatorului de televiziune, a avut o relație foarte apropiată cu nora sa.

La podcastul realizat de Jorge, Mihai Mitoșeru și-a amintit de mariajul cu Noemi, dezvăluind că ultimul an din relația lor a fost unul cu multe tensiuni și discuții.

Coșmarul trăit de Mihai Mitoșeru și fosta soție în ultimul an de relație. ”Mie acum îmi pare rău că am pierdut niște ani din viață, mă gândesc”

”La mine ultimul an a fost groaznic, în fosta relație. Ne certam ca la ușa cortului. Dar uite că nu înțeleg de ce mai stai?! Cred că oamenii care nu se înțeleg ar trebui să o termine din primul moment. Când nu mai e să fie, nu mai e. Să trăiești din inerție, din aia, ”stai, băi, că m-am obișnuit, poate nu găsesc ceva mai bun”. Păi stai că poate nu este așa”, a declarat Mihai Mitoșeru, potrivit spynews.ro.

”Mie acum îmi pare rău că am pierdut niște ani din viață, mă gândesc. Când nu mai e să fie, nu mai ai ce să faci. Din contră. Îi faci rău ăleia de lângă tine și îți faci rău și ție. Văd în jurul meu că mulți stau într-o relație din obișnuință”, a mai spus acesta.