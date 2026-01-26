Prima pagină » Actualitate » Ministrul Transporturilor anunță că au fost depuse opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii”

Ministrul Transporturilor anunță că au fost depuse opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii”

Printr-o postare pe Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a trasnmis că există un interes major al constructorilor pentru realizarea ultimilor kilometri ai Autostrăzii Unirii, prin care România va construi și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova.

Potrivit comunicatului emis de Ministrul Transporturilor, Compania Națională de Investiții Rutiere a primit opt oferte de companii din România, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Turcia și Ucraina la contractul pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Neamț-Iași-Ungheni, contract care include și realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în țara vecină.

Tronsonul 4, între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova are o lungime de 15,5 kilometri și un cost estimat de 4,7 miliarde lei.

Ciprian Șerban a explicat ce urmează să fie constuit pe traseu:

”Pe traseu vor fi construite:
-14 poduri și pasaje
-2 tunele (cel mai lung având 1760 metri)
-2 noduri rutiere (nod rutier de perspectivă- drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești).
Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.
În cadrul proiectului, CNIR prioritizează și va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă realizarea în termen de 18 luni a segmentului de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, pod cu lucrări în desfășurare.
Autostrada Unirii Târgu Mureș-Iași-Ungheni face pași concreți pentru ca românii să beneficieze de o infrastructură rutieră modernă, la standardele Uniunii Europene, inclusiv dincolo de Prut”, a transmis Ministrul Transporturilor.

