Ministrul Justiţiei vrea strategie naţională integrată pentru combaterea infracţionalităţii juvenile: „Este momentul să construim”

Luiza Dobrescu
26 ian. 2026, 15:53, Actualitate
Ministrul Justiţiei vrea strategie naţională integrată pentru combaterea infracţionalităţii juvenile:

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, face un grup de lucru ca să vadă cât de oportună este modificarea „condițiilor raspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege”. 

Iniţiativa are în vedere şi cooptarea mai multor instituţii cu atribuţii în domeniu, precum şi organizaţii judiciare, medicale etc care să furnizeze  „răspunsuri profesioniste și adecvate cat mai rapid posibil”, scrie ministrul Marinescu.

„Crima comisă de minorii din Timiș ne-a șocat pe toți. Am dispus astăzi constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiție care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor raspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege. Grupul de lucru va transmite invitații de conlucrare catre mai multe instituții și organizații judiciare, medicale, asociații ale profesioniștilor și alte componente ale societății civile. Ne propunem să găsim prin dezbatere răspunsuri profesioniste și adecvate cat mai rapid posibil.”

Ministrul Justiţiei consideră că noua lege trebuie să aibă în vedere nu numai snacţiunea, ci şi prevenirea.

„Problematica infracțiunilor săvârșite de minori este una de mare responsabilitate socială întrucât tinerii sunt viitorul societății noastre. Legea trebuie să urmeze evoluția colectivității și a individului, inclusiv minor, în contextul schimbărilor sociale, economice, tehnologice și de mentalitate . Ea trebuie însă să aibă în vedere nu doar componenta de sancționare penală ci și pe cea de prevenire și de educație sau de identificare a unor măsuri corecționale extrapenale.”

Radu Marinescu identifică drept cauză principală a acestor manifestări de o violenţă extremă în rândul minorilor „expunerea la conţinut nociv”.

„Expunerea minorilor la conținut nociv, adeseori violent, pe rețelele sociale, accesul facil la substanțe interzise de lege, insuficienta unor măsuri de asistență socială și abandonul școlarizării sunt câteva cauze, directe sau indirecte, ale infracționalității juvenile. Toate acestea trebuie abordate și combătute.

Este nevoie de o strategie națională integrată privind combaterea infracționalității juvenile și mai ales a minorilor și este momentul să construim.”

Psihiatrul Gabriel Diaconu: O crimă mioritică. De ce invidia ucide mai mult decât corupția. Ce împinge niște copii să omoare un copil

Cei doi copii din Timiș care și-au ucis prietenul au plănuit crima timp de o lună. Filmul complet al tragediei care a îngrozit România

