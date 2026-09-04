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Maraton diplomatic la Cotroceni. Nicușor Dan s-a întâlnit cu 17 ambasadori. Securitatea la Marea Neagră, printre temele discutate

Maraton diplomatic la Cotroceni. Nicușor Dan s-a întâlnit cu 17 ambasadori. Securitatea la Marea Neagră, printre temele discutate
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Nicușor Dan a primit la Cotroceni ambasadorii desemnați de 17 state, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare. Discuțiile au vizat securitatea la Marea Neagră, războiul din Ucraina, NATO, energia, industria de apărare și relațiile economice. Întâlnirea a avut loc vineri, 4 septembrie 2026.

Pe listă s-au aflat ambasadorii Vietnamului, Arabiei Saudite, Iranului, Coreei de Sud, Serbiei, Algeriei, Danemarcei, Chile, Kazahstanului, Canadei, Thailandei, Côte d’Ivoire, Panama, Cambodgiei, Guatemalei, El Salvadorului și Ghanei. Președintele le-a urat succes în mandatele lor și le-a transmis că vor avea sprijinul autorităților române. Componenta economică a fost centrală în discuțiile cu majoritatea ambasadorilor străini. Au fost abordate investițiile, comerțul și cooperarea în domenii precum agricultura, energia, tehnologia, educația și securitatea cibernetică.

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Maraton diplomatic la Cotroceni. Nicușor Dan s-a întâlnit cu 17 ambasadori. Securitatea la Marea Neagră, printre temele discutate

Maraton diplomatic la Cotroceni. Nicușor Dan s-a întâlnit cu 17 ambasadori

Cu cine a purtat Nicușor Dan discuții la Cotroceni

  1. Le Vinh Thang – Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam;
  2. Khalid bin Eid Al-Shammari – Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România
  3. Seyed Mohsen Emadi – Ambasadorul Republicii Islamice Iran;
  4. Hur Seung-chul – Ambasadorul Republicii Coreea;
  5. Dragan Simeunović – Ambasadorul Republicii Serbia;
  6. Chaouki Chemmam – Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare;
  7. Stig Paolo Piras – Ambasadorul Regatului Danemarcei;
  8. Alex Wetzig Abdale – Ambasadorul Republicii Chile;
  9. Amangeldy Sainov – Ambasadorul Republicii Kazahstan;
  10. Kevin Rex – Ambasadorul Canadei;
  11. Phuchphop Mongkolnavin – Ambasadorul Regatului Thailandei;
  12. Yacouba Cissé – Ambasadorul Republicii Côte d’Ivoire;
  13. Javier Enrique Caraballo Salazar – Ambasadorul Republicii Panama;
  14. Chea Chanboribo – Ambasadorul Regatului Cambodgia;
  15. Gabriel Orellana Zabalza – Ambasadorul Republicii Guatemala;
  16. Kennedy Obed Reyes Lazo – Ambasadorul Republicii El Salvador;
  17. Theresa Adjei-Mensah – Ambasadorul Republicii Ghana.

Nicușor Dan a discutat cu ambasadorul Arabiei Saudite despre extinderea cooperării economice și în domenii precum energia, agricultura și apărarea. În întâlnirea cu ambasadorul Iranului, președintele a susținut necesitatea unei soluții diplomatice pentru reducerea tensiunilor și stabilitatea regională.

Nicușor Dan și ambasadorul Coreei de Sud au discutat despre Parteneriatul Strategic dintre cele două state. Au fost abordate cooperarea în industria de apărare, energia nucleară și infrastructura, precum și dezvoltarea investițiilor și a schimburilor comerciale.

Ce a discutat cu ambasadorul Serbiei

De altfel, președintele a discutat cu ambasadorul Serbiei despre proiectele de infrastructură dintre cele două țări, inclusiv autostrada Timișoara-Belgrad și gazoductul Arad-Mokrin. Cei doi au abordat și rolul comunităților române din Serbia și sârbe din România în apropierea dintre cele două state.

Președintele României și ambasadorul Danemarcei au discutat despre securitatea la Marea Neagră și efectele războiului din Ucraina. Cei doi au reconfirmat pozițiile comune privind securitatea Flancului Estic și amenințările la adresa Europei și NATO. Nicușor Dan a subliniat importanța parcursului european al Republicii Moldova și a susținut continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Nicușor Dan și ambasadorul Canadei au discutat despre securitatea energetică, NATO și sprijinul pentru Ucraina. Au fost menționate cooperarea privind minele din Marea Neagră, energia nucleară de la Cernavodă și proiectul Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență.

În discuția cu ambasadorul Kazahstanului au fost abordate teme precum investițiile și dezvoltarea schimburilor comerciale. România a apreciat poziția Kazahstanului privind respectarea principiilor dreptului internațional.

Nicușor Dan a felicitat Cambodgia pentru organizarea Summitului Francofoniei din noiembrie 2026. România candidează pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. În discuțiile cu ambasadorii au fost prioritare securitatea și extinderea relațiilor economice.

Sursă foto: Administrația Prezidențială

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