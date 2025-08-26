Prima pagină » Actualitate » Rapid, cu sabia deasupra capului: riscă depunctarea și chiar excluderea din Liga 1! Ce s-a întâmplat

26 aug. 2025, 08:29, Actualitate
Rapidul trăiește periculos în acest început de sezon. Deși echipa antrenată de Costel Gâlcă este pe val în Liga 1, unde ocupă locul 2, după șapte etape disputate, în spatele rezultatelor sportive mocnește o criză juridică atât de mare încât ar putea arunca în haos Giuleștiul.

Totul pornește de la un litigiu vechi de 13 ani, dintre clubul „alb-vișiniu” și fostul jucător Ionuț Stancu, actual antrenor secund la Universitatea Craiova.

Au ignorat decizia TAS

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a decis definitiv, pe 12 mai 2025, că Rapid trebuie să-i achite lui Stancu 65.079 de euro, plus penalități. Suma a crescut între timp la aproximativ 110.000 de euro. Cum FRF are obligația să pună în aplicare hotărârea TAS, primii pași au fost, deja, făcuți.

Astfel, pe 7 august, Comisia de Recurs a FRF a obligat Rapidul la plata unei penalități și i-a acordat cinci zile de grație pentru a stinge datoria. Termenul a expirat fără ca banii să ajungă la Stancu, iar acum giuleștenii riscă următoarele sancțiuni prevăzute de regulament: blocarea transferurilor și scăderea a două puncte în clasament la fiecare 15 zile de întârziere.

„Dacă Rapid nu se conformează, urmează sancțiuni progresive. În final, se poate ajunge chiar la excluderea din competiții”, avertizează avocatul jucătorului, Cosmin Pană.

Situația va fi tranșată în ședința din 27 august a Comisiei de Disciplină, care are pe ordinea de zi cazul „Rapid vs. Stancu”.

Cum contraatacă Rapidul

Oficialii giuleșteni anunță, însă, că nu renunță la lupta juridică.

Directorul juridic al clubului, Mihail Marian, susține că decizia TAS poate fi contestată în instanțele civile. „Nu suntem în pericol. Rapid nu a achitat nimic până acum nu pentru că nu ar dori, ci fiindcă plănuim să combatem mai departe, cu argumente, decizia TAS ”, a declarat acesta.

Rapid a deschis deja un proces la Tribunalul București împotriva lui Ionuț Stancu, încercând să blocheze executarea hotărârii TAS. O strategie riscantă, dacă ne amintim de cazul Universității Craiova, club dezafiliat în 2011 după un conflict asemănător cu FRF.

Cronologia cazului „Stancu”:

  • 2012 – Rapid intră în faliment, Stancu își înregistrează creanța;
  • 2012–2024 – mai multe înfățișări pierdute în instanțele sportive, până la apelul la TAS;
  • 12 mai 2025 – TAS îi dă câștig de cauză lui Stancu;
  • 7 august 2025 – Comisia de Recurs FRF validează decizia și aplică prima sancțiune;
  • 27 august 2025 – Comisia de Disciplină va lua o decizie, Rapid riscă depunctarea și interzicerea transferurilor.

În momentul de față, Rapidul lui Dan Șucu este prins între terenul de fotbal și tribunalele sportive și civile. Deși echipa arată bine în campionat, viitorul sezonului poate fi compromis dacă litigiul cu Ionuț Stancu nu va fi rezolvat rapid.

Cu depunctările la orizont și chiar riscul excluderii din Liga 1, Giuleștiul trăiește periculos încă o dată, având sabia FRF deasupra capului.

