13 ian. 2026, 17:30, Actualitate
Cove, despre viața de tată. "Foarte provocatoare"
Gabriel Coveșeanu – Cove, în vârstă de 51 de ani, a făcut declarații despre cei doi copii ai săi și despre viața de tătic. ”Foarte provocatoare”, a afirmat acesta.

Gabriel Coveșeanu este căsătorit cu Florentina Ene, de profesie medic ginecolog. Actorul are doi băieți. Acesta este cel de-al doilea mariaj al lui Cove. Actorul a mai fost căsătorit cu Maria Movileanu.

Cove a făcut declarații despre familia sa pentru revista Avantaje. Acesta a vorbit despre cei doi băieți ai săi, dar și despre partenera sa de viață.

Cove, despre viața de tată. ”Știu că mă pot suna oricând, întreba orice și că suntem prieteni”

Întrebat cu e viața cu doi băieți, unul adolescent și unul preadolescent, Cove a răspuns:

”Oooo! Provocatoare! Foarte provocatoare! Bogdan(n.r. fiul cel mare, care stă în Spania) e adolescent în toată regula, are o personalitate foarte bine definită, are pasiuni, are orgoliu, are tot ce îi trebuie ca să devină un adult cu principii clare și corecte. Răzvan e încă un copil, însă cu o personalitate foarte, foarte puternică. Îi place fotbalul, acum e pasionat de kendama, citește mult, e mai răzvrătit decât era fratele lui. Este o altă generație, cu păreri clar conturate și cu argumente care, deseori mă lasă fără replică. Mă surprind la el inteligența și capacitatea de a negocia și de a găsi mereu soluții în favoarea lui”.

Despre cum se înțeleg copii între ei, actorul a explicat:

”Foarte bine. Vorbesc la telefon, se văd pe FaceTime, se întâlnesc de câteva ori pe an. Cu fiecare an în care Răzvan crește, au tot mai multe subiecte comune de discuție. Și, când își doresc ceva, fac front comun împotriva tatălui lor, care e old și nu înțelege multe (râde). Este o relație pe care o cultivăm, o hrănim și ne dorim să țină o viață întreagă. (…) Suntem toți pentru unul și unul pentru toți. Știu că mă pot suna oricând, întreba orice și că suntem prieteni. Mamele lor sunt cele mai stricte în creșterea băieților, eu sunt mai în categoria prietenul cel mai bun”.

Prezentatorul Tv a vorbit și despre soția sa:

”Florentina este o femeie admirabilă și o mamă excepțională. Este un profesionist foarte bun și, atunci când e nevoie, este cea care pune piciorul în prag cu Răzvan”.

