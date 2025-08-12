Prima pagină » Actualitate » Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea?

Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea?

Ruxandra Radulescu
12 aug. 2025, 12:51, Actualitate
Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea?

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis în cadrul conferinței de presă în care a prezentat raportul trimestrial asupra deficitului bugetar din august 2025 că: „în următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, deși sunt optimist”.

Guvernatorul BNR a declarat referitor la evoluția economică a țării că se va înregistra o creștere de 1% în următoarele 12 luni și s-a declarat „optimist” în privința acestei previziuni.

„Miza este absorbția banilor europeni, continuarea investițiilor finanțate din bani europene. Atunci economia probabil că va merge, cel puțin în următoare 12 luni, cu o creștere undeva între 0 și 1%, deși sunt optimist. Dobânzile nu au cum să scadă, dar foarte important e ca ele să nu crească. Pentru o perioadă dobânzile la depozite vor fi real negative.

Nu sunt sigur că ne vom încadrăm în ținta de deficit de 7%, dar semnalul pe care îl dăm este foarte important

Nu suntem într-o situație fără ieșire, dar consolidarea fiscală să o facem treptat și să se accepte că nu avem altă soluție. Dacă ai deficitul mai mare decât creșterea economică este normal să îți crească datoria publică.E nevoie de răbdare, deși nu cred că răbdarea e caracteristica de bază a națiunii noastre”, a declarat Mugur Isărescu.

Foto: captură YTB BNR

