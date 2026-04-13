Crimă în a doua zi de Paști. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit în urma unui conflict izbucnit între rude

Crimă în a doua zi de Paști. Un bărbat în vârstă de 47 de ani din județul Alba a murit în urma unui conflict izbucnit chiar în familie, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.

Crimă în a doua zi de Paști. Cine este principalul suspect

Principalul suspect în această tragedie este un tânăr de 18 ani care a aruncat un cuțit spre victimă, aceasta fiind lovită în piept, informează News.ro.

Acesta a fost reținut, alături de mama sa, care și-a agresat soțul, în timpul aceluiași scandal.

Incidentele violente s-au petrecut într-o casă din localitatea Cenade din județul Alba, în noaptea de duminică spre luni, un bărbat fiind cel care a sunat la 112 pentru a cere intervenția autorităților.

Primele date din anchetă relevă că totul s-a produs pe fondul consumului de alcool și al unor discuții aprinse, între rude.

Inițial, conflictul s-a iscat între un individ de 28 de ani și un tânăr de 18 ani.

Pentru a aplana scandalul, între cei doi ar fi intervenit un bărbat de 33 de ani.

Ulterior, ar fi intervenit și mama tânărului de 18 ani, în vârstă de 36 de ani, care l-ar fi zgâriat cu un obiect ascuțit, în zona feței, pe soțul ei, în vârstă de 33 de ani, provocându-i răni minore, fără a fi nevoie de transportul la spital.

Pentru a aplana scandalul, ar fi intervenit alți doi bărbați, de 39, respectiv 47 de ani, ambii din Cenade.

Tânărul de 18 ani ar fi aruncat cu un cuțit înspre persoane și l-ar fi lovit direct în piept pe bărbatul de 47 de ani, provocându-i decesul, transmite IPJ Alba.

Victima n-a avut nicio șansă

Din nefericire, echipajul SMURD sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru victimă.

Luni, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului de 18 ani, inculpat pentru omor. Mama sa a fost, totodată, reţinută, fiind acuzată de violenţă în familie.

