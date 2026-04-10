Crin Antonescu, despre „transferul” premierului de la PNL la REPER: „Ilie Bolojan este eroul, între ghilimele sau fără”

Crin Antonescu a vorbit deschis despre varianta ca premierul Ilie Bolojan să se înscrie în partidul REPER. În ultimele zile, în spațiul public a apărut și această informație, care îl anunță pe liderul liberalilor drept viitorul președinte al acestei formațiuni.

Invitat la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, Antonescu a analizat și acest scenariu, al „transferului” lui Bolojan REPER.

„Cei care se despart de Nicușor Dan au un alt idol”

Fostul lider PNL a fost întrebat dacă faptul că ex-susținătorii lui Nicușor Dan l-au atacat violent după numirile făcute la șefia Parchetelor poate duce la o regrupare în tabăra lui Bolojan.

„Nu știu ce trebuie să facă PNL-ul, ce trebuie să facă domnul Bolojan în PNL sau nu. Eu nu mai sunt în PNL, nu mai este treaba mea. Asta este o decizie a PNL-ului, a domnului Bolojan. Cred însă că, pentru buna funcționare a partidului, din două una. Fie PNL-ul își asumă această politică de tip userist, adică renunță la programul acela liberal și conservator pe care l-au adoptat chiar la ultimul congres și își asumă pur și simplu un program de genul USR sau REPER. Fie, se despart.

Estimarea mea este că domnul Bolojan are o susținere cam de voie, cam de nevoie, destul de serioasă în PNL. Mai ales atâta vreme cât este totuși unul dintre politicienii cu profil în susținerea publică.

Sigur că domnul Bolojan nu are un scor foarte mare, dar e mai mare decât al altora. Și tentația de a aduna acest electorat în jurul domnului Bolojan, pentru că acolo se duc, iată, cei care astăzi se despart de Nicușor Dan într-un mod atât de violent, zic eu, oamenii ăștia au un alt idol. Au un alt idol care le aduce mai mult aminte, poate, de Traian Băsescu, în legătură cu care pot pune speranțe de felul acesta. Asta nu e vina lui Ilie Bolojan, dar eu cred că speranțele se îndreaptă între acolo”, a spus Crin Antonescu.

Ce mișcări politice se pun la cale

Mai departe, Antonescu a dezvăluit și câteva dintre mișcările politice la care am putea să asistăm în perioada următoare.

„Am văzut deja voci în forul acesta care îi fac un fel de proces de intenție lui Nicușor Dan, că s-ar pregăti să îl debarce și pe Bolojan. S-ar putea, nu spun nu, până la urmă este o problemă de familie, ca să spun așa. Ei au venit împreună, nu mai continuă împreună, nu știu ce vor face. Pentru mine, încă o dată, motivele pentru care domnul Nicușor Dan s-a despărțit de grupul său de susținători și, probabil, în chestiunea asta și de domnul Bolojan, nu-mi sunt clare.

Nu sunt vreun naiv sau vreun optimist să cred că se va ajunge la o alegere generată de dorința de a scoate justiția neapărat de sub cercul de dominație al acestui grup. Știu. Vom vedea. Eu nu fac proces de intenție.

Dar cred că Ilie Bolojan, în acest moment, este eroul, între ghilimele sau fără, al acestui grup de oameni despre care am vorbit înainte. Și, în sensul acesta, el ar putea deveni foarte bine liderul unui PNL reunit cu USR-ul sau doar liderul USR-ului. Sau liderul REPER ori ce spuneți. Sunt destule formațiuni în zona aceea”, a mai afirmat Crin Antonescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

