Crin Antonescu, despre „transferul" premierului de la PNL la REPER: „Ilie Bolojan este eroul, între ghilimele sau fără"

Crin Antonescu, despre „transferul” premierului de la PNL la REPER: „Ilie Bolojan este eroul, între ghilimele sau fără”

Crin Antonescu, despre „transferul” premierului de la PNL la REPER: „Ilie Bolojan este eroul, între ghilimele sau fără”
Crin Antonescu, despre „transferul” premierului de la PNL la REPER / Sursa FOTO: Gândul

Crin Antonescu a vorbit deschis despre varianta ca premierul Ilie Bolojan să se înscrie în partidul REPER. În ultimele zile, în spațiul public a apărut și această informație, care îl anunță pe liderul liberalilor drept viitorul președinte al acestei formațiuni.

Invitat la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, Antonescu a analizat și acest scenariu, al „transferului” lui Bolojan REPER.

„Cei care se despart de Nicușor Dan au un alt idol”

Fostul lider PNL a fost întrebat dacă faptul că ex-susținătorii lui Nicușor Dan l-au atacat violent după numirile făcute la șefia Parchetelor poate duce la o regrupare în tabăra lui Bolojan.

„Nu știu ce trebuie să facă PNL-ul, ce trebuie să facă domnul Bolojan în PNL sau nu. Eu nu mai sunt în PNL, nu mai este treaba mea. Asta este o decizie a PNL-ului, a domnului Bolojan. Cred însă că, pentru buna funcționare a partidului, din două una. Fie PNL-ul își asumă această politică de tip userist, adică renunță la programul acela liberal și conservator pe care l-au adoptat chiar la ultimul congres și își asumă pur și simplu un program de genul USR sau REPER. Fie, se despart.

Estimarea mea este că domnul Bolojan are o susținere cam de voie, cam de nevoie, destul de serioasă în PNL. Mai ales atâta vreme cât este totuși unul dintre politicienii cu profil în susținerea publică.

Sigur că domnul Bolojan nu are un scor foarte mare, dar e mai mare decât al altora. Și tentația de a aduna acest electorat în jurul domnului Bolojan, pentru că acolo se duc, iată, cei care astăzi se despart de Nicușor Dan într-un mod atât de violent, zic eu, oamenii ăștia au un alt idol. Au un alt idol care le aduce mai mult aminte, poate, de Traian Băsescu, în legătură cu care pot pune speranțe de felul acesta. Asta nu e vina lui Ilie Bolojan, dar eu cred că speranțele se îndreaptă între acolo”, a spus Crin Antonescu.

Ce mișcări politice se pun la cale

Mai departe, Antonescu a dezvăluit și câteva dintre mișcările politice la care am putea să asistăm în perioada următoare.

„Am văzut deja voci în forul acesta care îi fac un fel de proces de intenție lui Nicușor Dan, că s-ar pregăti să îl debarce și pe Bolojan. S-ar putea, nu spun nu, până la urmă este o problemă de familie, ca să spun așa. Ei au venit împreună, nu mai continuă împreună, nu știu ce vor face. Pentru mine, încă o dată, motivele pentru care domnul Nicușor Dan s-a despărțit de grupul său de susținători și, probabil, în chestiunea asta și de domnul Bolojan, nu-mi sunt clare.

Nu sunt vreun naiv sau vreun optimist să cred că se va ajunge la o alegere generată de dorința de a scoate justiția neapărat de sub cercul de dominație al acestui grup. Știu. Vom vedea. Eu nu fac proces de intenție.

Dar cred că Ilie Bolojan, în acest moment, este eroul, între ghilimele sau fără, al acestui grup de oameni despre care am vorbit înainte. Și, în sensul acesta, el ar putea deveni foarte bine liderul unui PNL reunit cu USR-ul sau doar liderul USR-ului. Sau liderul REPER ori ce spuneți. Sunt destule formațiuni în zona aceea”, a mai afirmat Crin Antonescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Crin Antonescu îi desființează pe #reziștii care îl atacă pe Nicușor Dan pentru numirile la parchete: turbarea haitei

Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”

Recomandarea video

Citește și

AFACERI Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
08:43
Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
TEHNOLOGIE Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
08:00
Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
IMOBILIARE Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
07:59
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1506. Putin anunță o încetare a focului de Paște. Delegație rusă, primită în SUA de Administrația Trump
07:17
Război în Ucraina, ziua 1506. Putin anunță o încetare a focului de Paște. Delegație rusă, primită în SUA de Administrația Trump
ACTUALITATE 10 Aprilie, calendarul zilei: Leonard Doroftei împlinește 56 de ani, Steven Seagal 74. Are loc tragedia din apropierea aeroportului din Smolensk
07:15
10 Aprilie, calendarul zilei: Leonard Doroftei împlinește 56 de ani, Steven Seagal 74. Are loc tragedia din apropierea aeroportului din Smolensk
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a fost, de fapt, Iuda Iscarioteanul? O analiză a specialiștilor moderni asupra profilului psihologic al „vânzătorului de Hristos”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Tinerii nu mai știu cum să dezbată idei din cauza Inteligenți Artificiale, arată un studiu
RĂZBOI Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
08:30
Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
CONTROVERSĂ Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
08:06
Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
08:00
Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
07:30
Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
LIVE 🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
07:27
🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă opinia persoanelor este conform cerințelor UE, atunci este bună, dacă nu ajută UE, trebuie cenzurată”
07:00
Dan Dungaciu: „Dacă opinia persoanelor este conform cerințelor UE, atunci este bună, dacă nu ajută UE, trebuie cenzurată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe