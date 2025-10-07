CRISTELA, revoltată de „linșajul mediatic” la care e supus preotul care l-a întâmpinat pe Călin Georgescu: „Și-a făcut datoria”

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a comentat la Realitatea Plus, momentul în care un părinte de la Biserica din Buftea ar fi tras clopotele, atunci când fostul candidat a fost la sediul Poliției pentru semnarea controlului judiciar.

‘Știu că natură umană este plină de slăbiciuni și neputință . Am învățat de la sfinții părinți că orice vorba în plus este o rugăciune în gând în minus. Despre situația de astăzi doresc să spun că încă nu îl cunosc pe părintele Mihail și e supus de câteva ore unui linșaj mediatic.

Părintele Mihail a întâmpinat un fiu al Bisericii Ortodoxe, deci și -a făcut datoria de preot. Care este acuză ? Că s-au tras clopotele, nu se știe de către cine .

Poate că aceste clopote au fost trase pentru durerea și suferință unui popor întreg . Clopotele nu se trag doar cu ocazii de bucurie, la nuntă , botez, ci și în caz de necaz, e un strigat de durere.

Preoții rugători au acest har , al simțirii durerii din oameni. Când ai inima grea și vorbești cu un preot ai sentimentul că te cunoaște de-o viață. Poate și părintele Mihail a realizat greutatea din sufletul unui fiu al bisericii persecutat politic”, a declarat Cristela Georgescu.