Cristian Boureanu face mărturisiri. ”Am învățat că greutățile te întăresc”

Fostul politician Cristian Boureanu, în vârstă de 53 de ani, a afirmat că greutățile prin care a trecut de-a lungul anilor l-au întărit.

Cristian Boureanu este un fost politician. A fost căsătorit de două ori. În perioada 2000-2004, Cristian Boureanu a fost căsătorit cu Irina, mama fiicei lui, Ioana. Ulterior, în perioada 2007-2014, Cristian Boureanu a fost însurat cu fostul model Valentina Pelinel, care acum formează o familie cu omul de afaceri Cristi Borcea.

După divorțul de Valentina Pelinel, Cristian Boureanu a început relația cu Laura Dincă, de care s-a despărțit în vara anului 2021. Despre Cristian Boureanu s-a spus că, după separarea de Laura Dincă, a trăit o nouă poveste de dragoste, cu Cristina Belciu, care este cu 25 de ani mai tânără ca el.

Cristian Boureanu a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul anilor.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Știrile Antena Stars, Cristian Boureanu a mărturisit că greutățile întâmpinate de-a lungul anilor l-au făcut mai puternic. De asemenea, acesta a dezvăluit că își dorește ca fiica sa să îl facă bunic, altfel este decis să se căsătorească din nou și să fie iar tătic.

Cristian Boureanu face mărturisiri.”Sunt încă tânăr, așa cum îi spuneam fiicei mele, ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii”

”Am învățat că greutățile te întăresc. (…) Am învățat lecția răbdării, am învățat că petrecerile cu mai puțini oameni sunt mai frumoase cu mulți oameni ocazionali. (…) Sunt încă tânăr, așa cum îi spuneam fiicei mele, ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii să mă joc cu ei. Trebuie să ne hotărâm”, a declarat Cristian Boureanu, potrivit spynews.ro.

Fostul politician este de părere că un mariaj funcționează doar între doi parteneri care se iubesc:

”În momentul în care te îndrăgostești, când simți să fie o chestie reciprocă, am de multe ori discuția aceasta, mai ales cu bărbați sau fete mai tinere. Generația aceasta a uitat că o căsătorie nu doar se face, cel mai greu e să se țină. Lumea e foarte grăbită, nerăbdătoare”.