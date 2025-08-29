Cristian Diaconescu spune că atenționarea cu „încălcarea intereselor” Rusiei, transmisă cu ani în urmă României, se adresează acum Ucrainei

Federația Rusă a considerat și intrarea României în NATO și UE „o încălcare a intereselor” sale, susține consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, care se bazează pe anumite mesaje primite de la diplomați ruși. Acesta a mai spus că a văzut același gen de retorică și în zilele noastre, însă destinatarul acestora este Ucraina, de data aceasta.

Consilierul prezidențial a avut, de-a lungul carierei sale diplomatice ocazia să ia contact cu anumite mesaje din partea oficialilor ruși care nu vedeau cu ochi buni nici intrarea României în structurile nord-atlantice sau în UE.

„Da, şi anume faptul că din punctul de vedere al Moscovei extinderea Alianţei Nord-Atlantice, ca de altfel şi a Uniunii Europene, reprezintă un risc, reprezintă o ameninţare la adresa intereselor Federaţiei Ruse. Cei care intră în aceste procese automat trebuie să înţeleagă că se află într-o situaţie de conflict cu Federaţia Rusă. Deci faptul de a-ţi dori să faci parte din aceste organizaţii ar reprezenta automat o încălcare a intereselor Federaţiei Ruse. Iar gurile Dunării, da, au reprezentat un element transmis formal la un nivel corespunzător”.

În baza experienței acumulate, Diaconescu este de părere că România nu va deveni câmp de luptă în acest conflict, grație suportului semnificativ asigurat de partenerii externi.

„Nu va fi război în România. Din câte cunosc, alerta în ceea ce priveşte partenerii noştri pentru a nu fi război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel”, mai spune consilierul prezidențial.

Diaconescu este convins că Federația Rusă a înțeles că NATO și UE reprezintă o forță care va da „un răspuns extrem de categoric”.

