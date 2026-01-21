Cristian Tânțăreanu, revoltat. ”Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”

Cristian Țânțăreanu, în vârstă de 81 de ani, a comentat despre situația bolnavilor de cancer care nu vor mai primi bani pentru prima zi de concediu medical.



Cristian Țânțăreanu este un cunoscut om de afaceri. Principalele activități sunt imobiliarele și construcțiile.

Cristian Țânțăreanu s-a arătat revoltat de situația bolnavilor de cancer legat de faptul că nici aceștia nu vor mai primi bani pentru prima zi de concediu medical. Asociaţia Pacienţilor Cronici din România (APCR) a solicitat într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, exceptarea bolnavilor cronici şi oncologici, de la această decizie.

Cristian Tânțăreanu, revoltat. ”Ar trebui iertați, duc și așa o povară mult prea mare”

”M-am uitat la televizor, se tot dezbate și acest subiect. Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer? Sunt oameni cu probleme, ar trebui iertați, duc și așa o povară mult prea mare”, a declarat omul de afaceri pentru click.ro.

În urmă cu 15 ani, Cristian Țânțăreanu a fost diagnosticat cu cancer de colon și a reușit să se vindece.

”În Franța, m-am operat într-un spital de stat, doctorul și tatăl lui făceau numai operații de colon. Aveau închiriate un cabinet și o sală de operație și numai asta făceau. Am mai trimis acolo încă vreo zece bolnavi, au fost extrem de mulțumiți. Ducându-se acolo nu au rămas pe viață cu anus contra naturii, acum sunt bine mersi, sunt vecinii mei. Eu m-am operat acum vreo 15 ani. După câțiva ani de monitorizare, mi s-a spus că sunt bine. Acum mai degrabă mor de la vreo dronă sau de la vreo rachetă care traversează România și-mi cade în cap, decât de la boli”, a mai spus acesta pentru sursa mai sus-menționată.