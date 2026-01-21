Prima pagină » Actualitate » Cristian Tânțăreanu, revoltat. ”Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”

Cristian Tânțăreanu, revoltat. ”Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”

21 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Cristian Tânțăreanu, revoltat. ”Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Galerie Foto 10
Cristian Tânțăreanu, atac la autorități

Cristian Țânțăreanu, în vârstă de  81 de ani,  a comentat despre situația bolnavilor de cancer care nu vor mai primi bani pentru prima zi de concediu medical.

Cristian Țânțăreanu este un cunoscut om de afaceri.  Principalele activități sunt imobiliarele și construcțiile.

Cristian Țânțăreanu s-a arătat revoltat de situația bolnavilor de cancer legat de faptul că nici aceștia nu vor mai primi bani pentru prima zi de concediu medical. Asociaţia Pacienţilor Cronici din România (APCR) a solicitat într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, exceptarea bolnavilor cronici şi oncologici, de la această decizie.

Cristian Tânțăreanu, revoltat. ”Ar trebui iertați, duc și așa o povară mult prea mare”

”M-am uitat la televizor, se tot dezbate și acest subiect. Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer? Sunt oameni cu probleme, ar trebui iertați, duc și așa o povară mult prea mare”, a declarat omul de afaceri pentru click.ro.

În urmă cu 15 ani, Cristian Țânțăreanu a fost diagnosticat cu cancer de colon și a reușit să se vindece.

”În Franța, m-am operat într-un spital de stat, doctorul și tatăl lui făceau numai operații de colon. Aveau închiriate un cabinet și o sală de operație și numai asta făceau. Am mai trimis acolo încă vreo zece bolnavi, au fost extrem de mulțumiți. Ducându-se acolo nu au rămas pe viață cu anus contra naturii, acum sunt bine mersi, sunt vecinii mei. Eu m-am operat acum vreo 15 ani. După câțiva ani de monitorizare, mi s-a spus că sunt bine. Acum mai degrabă mor de la vreo dronă sau de la vreo rachetă care traversează România și-mi cade în cap, decât de la boli”, a mai spus acesta pentru sursa mai sus-menționată.

Recomandarea video

Citește și

AUTO Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
12:58
Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
AFACERI Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
12:48
Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
INEDIT Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
12:19
Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
ECONOMIE România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
12:03
România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
SHOWBIZ 2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
11:47
2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
INFRASTRUCTURĂ 175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul
11:37
175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare

Cele mai noi

Trimite acest link pe