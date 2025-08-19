Prima pagină » Actualitate » Cristian Tudor Popescu: „Bolojan încasează LOVITURI în plină figură, în vreme ce Nicușor Dan își conservă capitalul politic”

Ruxandra Radulescu
19 aug. 2025, 11:48, Actualitate
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, la B1 TV, situația actuală de pe scena politică și l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru faptul că evită să iasă în fața cetățenilor și să vorbească despre măsurile impuse de guvernul Bolojan. Jurnalistul a adăugat că, în timp ce premierul „încasează lovituri peste lovituri în plină figură, dl Nicușor Dan își conservă în acest moment capitalul politic”. 

Cristian Tudor Popescu a analizat prestația președintelui Nicușor Dan din ultima perioadă, în contextul reformelor de austeritate ale guvernului Bolojan, generatoare de numeroase nemulțumiri printre cetățeni. Jurnalistul a remarcat cu „tristețe” că, în vreme ce premierul Ilie Bolojan e „huiduit, înjurat” de toată lumea Nicușor Dan nu se folosește de funcția de mediator pe care o deține, în calitate de președinte, și „își conservă în acest moment capitalul politic”.

„În plan intern, nu numai că dl Nicușor Dan nu îl susține în niciun fel pe premierul Bolojan… Nu mă deranjează atât de mult faptul că e-n vacanță, cât mă deranjează faptul c-ar fi fost nevoie acum de susținerea președintelui Dan, ales cu votul a milioane de români, pentru dl Bolojan, care e din ce în ce mai singur.

Adică ce face PSD era absolut de așteptat, faptul că torpilează aceste măsuri ale lui Bolojan era absolut de așteptat. Ce face AUR era, din nou, de așteptat, cum încearcă să foreze un drum la guvernare.

Dar ce face dl Nicușor Dan, care ar putea, în calitatea sa de președinte, folosindu-și funcția de mediator pe care o are președintele, să intervină acum în aceste ciocniri la care e supus premierul Bolojan atât de PSD, cât și de PNL, de primari, de magistrații supărați că li se taie pensiile speciale, de profesori…

Toată lumea îl huiduie, înjură acum pe Bolojan și dl Nicușor Dan nu apare să spună că măsurile pe care le ia Guvernul sunt dureroase, dar necesare”, a explicat gazetarul.

CTP, despre declarațiile lui Burnete: „Aprobarea și îndemnul șefului său, adică al președintelui”

„Mai mult decât atât, consilierul dlui Dan, dl Burnete, apare și spune că – spre deosebire de ce a declarat și nu la site-ul Arici-Pogonici, ci la Bloomberg!, Bolojan, că există pericolul intrării în incapacitate de plată a României, în octombrie… (…)

Guvernatorul BNR, dl Isărescu, atrage atenția asupra cocoașei de inflație care va lovi România în septembrie și care nu se va resorbi, până la finele anului, vom avea o inflație de 9%, extrem de greu de suportat de cetățeni.

Și, în aceste condiții, consilierul prezidențial Burnete vine și spune: ”statul are bani!”. Nici mai mult, nici mai puțin! ”Nu se pune problema să nu ne putem autofinanța”. Păi, dacă e așa, e exact ce spunea Ciolacu și ce spune Grindeanu-Știucă!

Deci se aliniază PSD-ului dnul Burnete!

De asemenea, dl Burnete reproduce cuvântul pe care l-a folosit un judecător CSM apărând cu toate ghearele pensiile speciale ale magistraților în fața încercărilor Guvernului de a pune reglementarea acestei probleme în pachetul 2. Și spune că Bolojan e un fel de măcelar care intră în sala de operație.

Și acum Burnete folosește același cuvânt, spunând că Guvernul nu poate să taie chiar așa, ca un măcelar. La ce duce asta? Duce în populație la gândul: ”domnule, sunt bani, situația e bună, numai diabolicul ăsta Bolojan, individul ăsta, uite ce față are, de o răutate inumană, vrea să ne chinuie! Uite că a spus consilierul președintelui!”. Care consilier nu are în atribuții să iasă public și să emită astfel de declarații!”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu a subliniat că Radu Burnete nu poate face astfel de declarații decât dacă are „aprobarea și chiar îndemnul șefului său, adică al președintelui”.

„Deci privesc cu tristețe această relație care se instituie între președintele Dan și dl Bolojan. Dl Bolojan încasează lovituri peste lovituri în plină figură, în vreme ce dl Nicușor Dan își conservă în acest moment capitalul politic, refuzând să-l ajute, să se solidarizeze cu dl Bolojan”, a mai susținut gazetarul Cristian Tudor Popescu.

FOTO: Mediafax

Mediafax
