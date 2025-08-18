Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Nicușor Dan: Să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete

Cristian Tudor Popescu are câteva sfaturi utile pentru președintele Nicușor Dan, privitor la rotația de cadre pricepute în scoaterea românilor din criza financiară anunțată e Ilie Bolojan. Acolo unde premierul vede gaura covrigului, consilierul prezidențial Radu Burnete vede marginea acestuia.

Cunoscutul gazetar Cristian Tudor Popescu pregătește revenirea din vacanță a președintelui Nicușor Dan cu câteva sfaturi privitoare la oameni și funcții. Dacă premierul Bolojan, însărcinat să scoată țara din criză, vede doar măsuri de austeritate, consilierul Radu Burnete vede „bani destui”.

„Președintele Dan are soluția crizei În vreme ce președintele Dan și-a luat o binemeritată vacanță, iar premierul Bolojan e huiduit de toată lumea pentru că vrea să scoată România la liman, consilierul prezidențial Burnete ne spune că sunt bani destui și, deci, că Bolojan e dușmanul poporului când zice că suntem în continuare pe muchia incapacității de plată. Prin urmare, când se întoarce din concediu, președintele Dan ar face bine să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete – așa, vom fi plini de bani și fericiți”, scrie CTP, într-o postare pe facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

