Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică fără rezerve apelul la mobilizare lansat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Cunoscutul publicist apreciază ampla acțiune ca pe un gest de propagandă menit să arate „unitatea de monolit” a poporului decât să consolideze capacitatea reală de apărare, așa cum au justificat autoritățile.

Într-un text publicat pe pagina de Facebook, CTP remarcă faptul că dotările de ultimă generație — antiaeriene, drone, avioane şi personal instruit corespunzător — statul mobilizează rezervişti nepregătiți, oferind un spectacol grotesc.

Excesul de zel al MApN și „Războiul întregului popor”

„Printre expresiile cheie ale propagandei ceaușiste figura și „Războiul întregului popor”. Ecou al ideii urlate de Goebbels „Război total!”, din punct de vedere militar, „Războiul întregului popor” era o prostie încă de pe atunci, când deja avansase conceptul de armată profesionistă. Politico-propagandistic însă, ea întărea lozinca „Strâns uniți în jurul Tovarășului Nicolae Ceaușescu!”, „unitate de monolit”, în orice condiții.

Nu altceva a făcut actualul guvern, din inițiativa ministrului Apărării. Militar vorbind, convocarea rezerviștilor e creier pané. Ea vine însă, în logică politico-propagandistică, după ce șeful Armatei, gen. Gheorghiță Vlad, tocmai a anunțat, ritos, că România poate face față, aidoma Ucrainei, unui atac al Rusiei. Cu ce? Cu rezerviști buimăciți, luați de la muncă.

Ca România să reziste 2-3 zile în cazul unei invazii, până se mobilizează NATO, e nevoie de apărare antiaeriană, de drone, de avioane, de tancuri și de militari capabili să le mânuiască. Nu de civili bătrâiori cu pușcoace pe câmpuri. Dar, cozile din fața comisariatelor militare, comparabile cu cele de la moaștele sf. Parascheva, sunt menite să demonstreze că în jurul conducătorilor există o unitate de monolit a poporului, gata să alerge într-un suflet când sunt chemați la luptă. Fie și sub amenințarea amenzilor de mii de lei, în caz că nu se prezintă la „ezerciț” – Garda Civică din „O noapte furtunoasă” era ceva mai bine organizată patriotic”, arată Cristian Tudor Popescu în mesajul său.

Ce urmăresc artificiile de imagine ale lui Ionuț Moșteanu

Jurnalistul mai observă și artificiile de imagine ale lui Ionuț Moșteanu. Acest „agerism de imagine al ministrului Apărării ar fi fost numit în argoul militar, de pe vremea când făceam eu armată, „și-a băgat baioneta-n cur”, având în vedere enervarea, râsul și disprețul pe care le-a produs. Ca să nu mai vorbim de prilejul lansării veșnicelor minciuni că mergem la război.

P.S.Paznicii de la cimitirul Ghencea raportează zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu. Se pare că fostul șef al Secției de Propagandă a CC al PCR se răsucește în groapă în vreme ce urmașul său, Grindeanu I Creștinătorul, aduce Partidul la cele sfinte, iar secretarul general PCR, Stănescu Armetică, zice chiar așa, mai ieftin n-o lasă: „Dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e!”, arată Cristian Tudor Popescu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

CTP s-a aliniat și el și alertează lumea cu privire la alegerile din Moldova: Rusia atacă la baionetă!

Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN