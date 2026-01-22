Cristina Cioran, despre copiii săi. ”O mamă nu își dorește nimic mai mult”

Actrița Cristina Cioran, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Emma și Max. ”Atunci când ai copiii sănătoși, fericiți și liniștiți, ai totul. O mamă nu își dorește nimic mai mult”, a spus aceasta.



Cristina Cioran este cunoscută publicului larg ca actriță și prezentatoare TV. În plan personal, Cristina Cioran a format un cuplu cu Alexandru Dobrescu. Actrița și fostul său partenerul ei de viață au devenit părinți pentru prima oară în data de 18 iulie 2021. Vedeta a născut prematur o fetiță. Micuța Ema a venit pe lume la 29 de săptămâni. În februarie 2025, Cristina Cioran a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume un băiețel care a primit numele Max.

Despre cei doi copii ai săi și despre relația dintre aceștia a făcut actrița declarații pentru revista Viva.

Cristina Cioran, despre copiii săi. ”Bineînțeles că sunt multe lucruri pe care le doresc copiilor mei în viață, dar ele vin cu credință, cu răbdare”

”Am intrat în anul 2026 cu bucurie, cu răbdare, cu liniște… Am învățat să nu mă mai grăbesc. Am învățat să nu mai pretind și e foarte important pentru mine să învăț aceste lucruri. Deși pentru unii ar suna ca un clișeu, atunci când ai copiii sănătoși, fericiți și liniștiți, ai totul. Totul este practic îndeplinit. O mamă nu își dorește nimic mai mult. Bineînțeles că sunt multe lucruri pe care le doresc copiilor mei în viață, dar ele vin cu credință, cu răbdare. Sunt foarte încrezătoare cu anul acesta. Anul acesta simt că toate câmpurile vor fi extraordinar de bune. Și dacă stai să te gândești la toate câte s-au întâmplat în viața mea, anul 2025 a fost anul meu și simt că și anul 2026 va fi anul meu. (…) Anul 2025 a fost un an deosebit, pentru că am primit în viața noastră această minune pe nume Max Ioan și e sănătos, fericit, bine hrănit”, a spus Cristina Cioran.

Artista a explicat și cum se comportă fiica, ei, Ema, cu frățiorul său:

”Ema este foarte încântată de prezența lui. Iată, deci, anul trecut a fost pentru mine un an foarte bun, chiar dacă au fost niște hop-uri care te pot da, așa un pic, peste cap. (…) Ema îl iubește mult pe Max. Îi face spectacole în fiecare zi. Iar dacă el plânge, Ema vine și îl liniștește. Am fost într-o vizită și i-am zis că lăsăm bebelușul acolo. Și mi-a spus că nu vrea să lăsăm bebelușul nicăieri. Mi-a spus că este bebelușul ei. 100% îi e greu să mă împartă, cum ar veni, dar mi-a spus că putem dormi toți trei. Adică să o țin pe ea în brațe și bebelușul să fie pe acolo, dar eu tot cu ea…”.