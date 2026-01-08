Cristina Spătar face eforturi să fie în formă. ”Am început anul cu dietă”

Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, face eforturi pentru a se menține într-o formă fizică foarte bună. ”Am început anul cu dietă”, a mărturisit artista.



Cristina Spătar este foarte preocupată de felul în care arată. Artista are foarte mare grijă de forma sa fizică.

Aceasta a mărturisit, pentru click.ro, că a început anul cu dietă și a explicat și la ce tratamente va recurge pentru a arăta cât mai bine.

Cristina Spătar face eforturi să fie în formă. ”Mi-am făcut un abonament la o clinică de întreținere corporală”

”Am început anul cu dietă. Îmi doresc să mă mențin în formă, mi-am făcut un abonament la o clinică de întreținere corporală unde fac mai multe proceduri, printre care și un nou tratament corporal, RevolvX, anticelulită, foarte benefic pentru îmbunătățirea formelor”, a explicat Cristina Spătar.

”Timp de două luni de zile voi merge acolo. De luni încep sala, mă sună antrenorul, am mare noroc de un antrenor foarte serios și responsabil”, a adăugat artista.

Cristina Spătar, la al doilea mariaj

Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, Aida și Albert.

În decembrie 2022, Cristina Spătar s-a căsătorit pentru a doua oară. Aceasta s-a măritat cu Vincențiu Mocanu. Vincențiu Mocanu are și el un băiat dintr-o relație anterioară. Cristina Spătar și Vincențiu Mocanu, actualul ei partener, au făcut nunta în data de 24 iunie 2023. Evenimentul a fost unul cu mare fast și a avut loc la Râmnicu Vâlcea, orașul natal al soțului Cristinei Spătar.