Prima pagină » Actualitate » Cristina Spătar, speriată din cauza fiului său. ”Când ești mamă… îți stă sufletul, inima”

Cristina Spătar, speriată din cauza fiului său. ”Când ești mamă… îți stă sufletul, inima”

23 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Cristina Spătar, speriată din cauza fiului său. ”Când ești mamă... îți stă sufletul, inima”
Galerie Foto 12
Cristina Spătar, speriată din ca uza fiului său

Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, este speriată de faptul că fiul său, Albert, în vârstă de 17 ani, vrea să își ia permisul de conducere.

Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, Aida și Albert.

În decembrie 2022, Cristina Spătar s-a căsătorit pentru a doua oară, cu Vincențiu Mocanu. Acesta are și el un băiat dintr-o relație anterioară. Cristina Spătar și Vincențiu Mocanu, actualul ei partener, au făcut nunta în data de 24 iunie 2023.

Cristina Spătar a dezvăluit, pentru spynews.ro, că fiul ei, Albert, a început școala de șoferi, lucru care o sperie pe artistă.

Cristina Spătar, speriată din cauza fiului său. ”Tatăl lui l-a încurajat să facă școala de șoferi, el l-a susținut”

”Acum, Albert face și școala de șoferi… Așa că… trebuie să cântăm, să muncim, să dansăm, să luăm o mașinuță. După mintea mea, aș cumpăra cea mai sigură mașină, îmi este foarte frică. Nu știu ce mașină ar fi mai… să îl protejeze. Mai întâi cred că am să îl testez eu să vedem cât de bine șofează și apoi mă hotărăsc. (…) Tatăl lui l-a încurajat să facă școala de șoferi, el l-a susținut. Gândiți-vă că el are aproape 17 ani, încă nu are 18. Asta e, încerc să fiu înțelegătoare. Nu prea am fost încântată, însă i-am spus: ”Fă-o, că o mai faci o dată la 18 ani”. S-a supărat, a pus un botic… a plecat în camera lui”, a mărturisit Cristina Spătar.

”Eu, după mintea mea, dacă s-ar putea, să conducă după 21 de ani. Ca în America, mai încolo… Când ești mamă… îți stă sufletul, inima”, a adăugat artista.

Recomandarea video

Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cât ai putea pierde din corp și, totuși, să supraviețuiești?
FLASH NEWS Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă
13:42
Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă
CONTROVERSĂ „Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
13:39
„Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
13:23
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
MILITAR „Flota din umbră” a Rusiei, descompletată. Ce rol au jucat elicopterele franceze NH90 și AS565 Panther în operațiunea de capturare a petrolierului Grinch
13:22
„Flota din umbră” a Rusiei, descompletată. Ce rol au jucat elicopterele franceze NH90 și AS565 Panther în operațiunea de capturare a petrolierului Grinch
LIFESTYLE Ce tehnică folosesc soldații pentru a adormi mai rapid. Cinci pași care îți liniștesc mintea și corpul
13:20
Ce tehnică folosesc soldații pentru a adormi mai rapid. Cinci pași care îți liniștesc mintea și corpul
COMUNICAT Daniel Băluță, președintele PSD București, se opune creșterii tarifelor STB și concedierilor anunțate de Primarul General
13:17
Daniel Băluță, președintele PSD București, se opune creșterii tarifelor STB și concedierilor anunțate de Primarul General

Cele mai noi

Trimite acest link pe