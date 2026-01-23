Cristina Spătar, speriată din cauza fiului său. ”Când ești mamă... îți stă sufletul, inima”

Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, este speriată de faptul că fiul său, Albert, în vârstă de 17 ani, vrea să își ia permisul de conducere.

Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, Aida și Albert.

În decembrie 2022, Cristina Spătar s-a căsătorit pentru a doua oară, cu Vincențiu Mocanu. Acesta are și el un băiat dintr-o relație anterioară. Cristina Spătar și Vincențiu Mocanu, actualul ei partener, au făcut nunta în data de 24 iunie 2023.

Cristina Spătar a dezvăluit, pentru spynews.ro, că fiul ei, Albert, a început școala de șoferi, lucru care o sperie pe artistă.

Cristina Spătar, speriată din cauza fiului său. ”Tatăl lui l-a încurajat să facă școala de șoferi, el l-a susținut”

”Acum, Albert face și școala de șoferi… Așa că… trebuie să cântăm, să muncim, să dansăm, să luăm o mașinuță. După mintea mea, aș cumpăra cea mai sigură mașină, îmi este foarte frică. Nu știu ce mașină ar fi mai… să îl protejeze. Mai întâi cred că am să îl testez eu să vedem cât de bine șofează și apoi mă hotărăsc. (…) Tatăl lui l-a încurajat să facă școala de șoferi, el l-a susținut. Gândiți-vă că el are aproape 17 ani, încă nu are 18. Asta e, încerc să fiu înțelegătoare. Nu prea am fost încântată, însă i-am spus: ”Fă-o, că o mai faci o dată la 18 ani”. S-a supărat, a pus un botic… a plecat în camera lui”, a mărturisit Cristina Spătar.

”Eu, după mintea mea, dacă s-ar putea, să conducă după 21 de ani. Ca în America, mai încolo… Când ești mamă… îți stă sufletul, inima”, a adăugat artista.