Prima pagină » Vremea » Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile

Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile

07 ian. 2026, 15:10, Vremea
Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile

Furtuna Goretti, prima denumită de meteorologi în 2026, a început să afecteze vestul și nord-vestul Europei cu vreme severă. Sistemul a fost numit de serviciul meteorologic francez Météo France și se întinde acum din Franța spre Regatul Unit și Irlanda.

În nordul, estul și centrul Europei, vremea rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața și noaptea. Răcirea se va resimți tot mai mult și în sud-estul continentului, pe fondul retragerii aerului cald către bazinul Mării Egee și al Mării Negre.

În contrast, în vestul și nord-vestul Europei, un ciclon atlantic aflat în rapidă intensificare în apropierea coastelor Irlandei — denumit „tempête Goretti” (n.r. furtuna Goretti) de meteorologii Météo-France – determină o creștere semnificativă a temperaturilor, în special pe timpul nopții. Ninsorile sunt înlocuite de ploi, pe alocuri abundente, iar vântul se intensifică puternic.

Pe Canalul Mânecii sunt așteptate rafale de peste 120 km/h, cu efecte importante în Franța, Belgia și sudul Regatului Unit.

Ce este furtuna Goretti

Goretti este un sistem puternic de presiune scăzută care aduce cu sine aer rece, ninsori, vânt puternic și polei. Meteorologii spun că vremea rece care deja a cuprins Regatul Unit se intensifică din cauza acestui front atmosferic.

Numele nu are o semnificație specială din punct de vedere științific. Furtunile sunt numite anual de mai multe birouri meteorologice din Europa pentru a ușura comunicarea cu publicul și a atrage atenția asupra pericolelor potențiale.

Unde și cum lovește

În Regatul Unit, codurile galbene de vreme rece și ninsoare sunt active pe o mare parte din țară. Temperaturile au coborât până la –12,5°C în unele zone, iar sute de școli au fost deja închise. Trenurile și zborurile suferă întârzieri sau anulări.

Marea Britanie se pregătește pentru zăpadă de până la 20 cm în zone din Anglia și Țara Galilor, iar avertizările pentru vânt puternic sunt în vigoare în sud-vestul Angliei.

În Irlanda, autoritățile au emis avertizări pentru ploi și ninsori în sudul țării, unde vor exista condiții alunecoase și vizibilitate redusă pe drumuri.

Ce urmează în zilele următoare

Meteorologii estimează că furtuna va continua să se deplaseze spre nord-vest și est, și va influența vremea până spre sfârșitul săptămânii. Zone din Franța, Marea Britanie, Țara Galilor și Irlanda vor simți cel mai puternic efectele: zăpadă, viscol și ger persistent în unele regiuni.

În plus, autoritățile avertizează că vremea rece și condițiile de iarnă pot dura mai mult decât se aștepta inițial, așa că oamenii sunt sfătuiți să-și planifice călătoriile cu grijă și să urmărească actualizările meteorologice locale.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Vreme extremă în Europa. Șase morți, sute de zboruri anulate, școli închise, din cauza condițiilor meteo

Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei

Recomandarea video

Citește și

METEO Vreme extremă în Europa. Șase morți, sute de zboruri anulate, școli închise, din cauza condițiilor meteo
11:29
Vreme extremă în Europa. Șase morți, sute de zboruri anulate, școli închise, din cauza condițiilor meteo
METEO Meteorologii Accuweather anunță -10 grade Celsius și viscol crâncen în București. Pe ce dată începe
07:34
Meteorologii Accuweather anunță -10 grade Celsius și viscol crâncen în București. Pe ce dată începe
METEO Data exactă la care se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor BBC Weather. Se întâmplă mai repede decât ne așteptam
09:41, 06 Jan 2026
Data exactă la care se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor BBC Weather. Se întâmplă mai repede decât ne așteptam
METEO Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei
09:00, 06 Jan 2026
Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei
FLASH NEWS Raed Arafat, după Comandamentul de Iarnă: „Situații foarte grave n-au avut loc”. 90.000 de oameni au rămas fără curent electric din cauza vremii
15:48, 05 Jan 2026
Raed Arafat, după Comandamentul de Iarnă: „Situații foarte grave n-au avut loc”. 90.000 de oameni au rămas fără curent electric din cauza vremii
METEO România intră sub Cod portocaliu de vreme rea: ploi, lapoviță și ninsori în mare parte de țară. DN1, acoperit cu zăpadă
09:23, 05 Jan 2026
România intră sub Cod portocaliu de vreme rea: ploi, lapoviță și ninsori în mare parte de țară. DN1, acoperit cu zăpadă
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Lacul din Canada care este pe cât de colorat, pe atât de urât mirositor
ACTUALITATE O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
16:04
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
TAXE Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
15:53
Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
INEDIT Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
15:43
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
FLASH NEWS Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
15:32
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
ULTIMA ORĂ 🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
15:28
🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
DESTINAȚII Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
15:26
Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe