Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile

Furtuna Goretti, prima denumită de meteorologi în 2026, a început să afecteze vestul și nord-vestul Europei cu vreme severă. Sistemul a fost numit de serviciul meteorologic francez Météo France și se întinde acum din Franța spre Regatul Unit și Irlanda.

În nordul, estul și centrul Europei, vremea rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața și noaptea. Răcirea se va resimți tot mai mult și în sud-estul continentului, pe fondul retragerii aerului cald către bazinul Mării Egee și al Mării Negre.

În contrast, în vestul și nord-vestul Europei, un ciclon atlantic aflat în rapidă intensificare în apropierea coastelor Irlandei — denumit „tempête Goretti” (n.r. furtuna Goretti) de meteorologii Météo-France – determină o creștere semnificativă a temperaturilor, în special pe timpul nopții. Ninsorile sunt înlocuite de ploi, pe alocuri abundente, iar vântul se intensifică puternic.

Pe Canalul Mânecii sunt așteptate rafale de peste 120 km/h, cu efecte importante în Franța, Belgia și sudul Regatului Unit.

Ce este furtuna Goretti

Goretti este un sistem puternic de presiune scăzută care aduce cu sine aer rece, ninsori, vânt puternic și polei. Meteorologii spun că vremea rece care deja a cuprins Regatul Unit se intensifică din cauza acestui front atmosferic.

Numele nu are o semnificație specială din punct de vedere științific. Furtunile sunt numite anual de mai multe birouri meteorologice din Europa pentru a ușura comunicarea cu publicul și a atrage atenția asupra pericolelor potențiale.

Unde și cum lovește

În Regatul Unit, codurile galbene de vreme rece și ninsoare sunt active pe o mare parte din țară. Temperaturile au coborât până la –12,5°C în unele zone, iar sute de școli au fost deja închise. Trenurile și zborurile suferă întârzieri sau anulări.

Marea Britanie se pregătește pentru zăpadă de până la 20 cm în zone din Anglia și Țara Galilor, iar avertizările pentru vânt puternic sunt în vigoare în sud-vestul Angliei.

În Irlanda, autoritățile au emis avertizări pentru ploi și ninsori în sudul țării, unde vor exista condiții alunecoase și vizibilitate redusă pe drumuri.

Ce urmează în zilele următoare

Meteorologii estimează că furtuna va continua să se deplaseze spre nord-vest și est, și va influența vremea până spre sfârșitul săptămânii. Zone din Franța, Marea Britanie, Țara Galilor și Irlanda vor simți cel mai puternic efectele: zăpadă, viscol și ger persistent în unele regiuni.

În plus, autoritățile avertizează că vremea rece și condițiile de iarnă pot dura mai mult decât se aștepta inițial, așa că oamenii sunt sfătuiți să-și planifice călătoriile cu grijă și să urmărească actualizările meteorologice locale.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Vreme extremă în Europa. Șase morți, sute de zboruri anulate, școli închise, din cauza condițiilor meteo

Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei