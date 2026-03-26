Un episod tensionat a avut loc în comuna Agăș, județul Bacău, unde un tânăr de 26 de ani, aflat într-o stare emoțională fragilă și sub influența alcoolului, a urcat pe acoperișul unei clădiri și a refuzat să coboare, conform Ziarul de Bacău.

Intervenția autorităților s-a întins pe mai multe ore și s-a încheiat într-un mod neașteptat.

Intervenție dificilă pentru autoritățile din Bacău

Totul a început după ce bărbatul s-a urcat pe acoperișul unei construcții din propria curte. Vecinii, alarmați de comportamentul său, au sunat la 112. La sosirea polițiștilor, situația a degenerat rapid.

Tânărul a devenit agresiv și a început să arunce cu țigle în direcția autospecialei de poliție. În urma atacului, parbrizul mașinii a fost spart, iar o oglindă laterală a fost distrusă. Scenele au fost surprinse de martori și au circulat ulterior în spațiul public.

Drama prin care a trecut tânărul și cerința neașteptată pentru a se da jos

Potrivit informațiilor din presa locală, tânărul traversa o perioadă extrem de dificilă, după ce și-ar fi pierdut fratele în urmă cu câteva luni.

Pentru gestionarea situației a fost adus un negociator, care a încercat să-l convingă să renunțe. În mod surprinzător, tânărul a pus o condiție clară: nu va coborî până nu ascultă o melodie anume.

După mai bine de o oră de discuții tensionate, un localnic a intervenit și i-a pus melodia dorită din mașina personală. Momentul a schimbat complet cursul intervenției.

Tânărul s-a ales cu dosar penal

După ce a ascultat melodia cerută, tânărul a acceptat să coboare de pe acoperiș, punând capăt unui incident care a durat peste trei ore.

Ulterior, acesta a fost dus la audieri și s-a ales cu dosar penal. Este cercetat pentru distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Recomandarea autorului: