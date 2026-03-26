Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele

Olga Borșcevschi

Eurodeputata SOS Diana Şoşoacă a cerut în plenul Parlamentului European ieşirea României din Uniunea Europeană.  Susţinând că „cea mai mare parte a românilor” cere Ro-Exit, Șoșoacă a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza dublul standard în tratamentul statelor membre.

Din plenul Parlamentului European, Diana Șoșoacă spune că este amenințată și șantajață că i se va ridică imunitatea parlamentară dacă spune adevărul.

„Ați discriminat agricultorii români și ați distrus toată agricultura românească, ați distrus creșterea animalelor, ne-ați vândut, ne-ați luat resursele, dar considerați că toți membrii Uniunii Europene sunt egali. Nu, nu sunt egali. Este o ipocrizie și o dublă măsură ce există în Uniunea Europeană. Măsurile de acum arată că Uniunea Europeană trebuie să se desființeze. Cea mai mare parte a românilor cere ieșirea din Uniunea Europeană, iar eu voi spune aici adevărul. Ro-Exit! Pentru că vorbiți despre corupție, vorbiți despre trimiterea în pușcărie a celor care sunt corupți și vreți să spuneți că apărați pe cei care spun adevărul, mințiți! Pentru că uitați cazul meu, mă amenințați și mă șantajați că îmi ridicați imunitatea parlamentară dacă mai spun adevărul. Adevărul nu are nevoie de imunitate! Adevărul nu se arestează! Trăiască România liberă, afară din UE! Mulțumesc!”, a declarat Șoșoacă de la tribuna europeană.

