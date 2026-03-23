Protest mărunt în benzinării. Șoferii plătesc cu monede în semn de revoltă față de scumpirile carburanților

Românii au început să protesteze după ce prețurile carburanților au explodat în România. După marșul organizat de șoferi în județul Bihor, când aceștia au alimentat cu doi lei, un șofer din Bacău a avut o altă idee. Bărbatul a alimentat și a mers cu trei găleți de monede să achite. Individul a pus pe tejghea gălețile, după care a așteptat reacția vânzătoarei.

Cum a reacționat vânzătoarea

Videoclipul a fost postat pe Facebook și a stârnit zeci de reacții în doar câteva ore.

”A durat aproape o lună, am cersit marunt prin toate magazinele unde am făcut cumpărături, chiar și de la oamenii străzilor( ca le-am dat ceva în plus). Am adunat ceva datorită lor, și le mulțumesc! Așa că am mers să fac plinul la Lukoil(firmă rusească), ieșirea din Bacău”, a scris bărbatul pe Facebook.

”Nu pot să primesc. Îmi achiți altfel”, a spus vânzătoarea.

”Păi ce, nu sunt bani?”, a fost răspunsul dat de șofer.

Șoferii plătesc din ce în ce mai mult la pompă, iar diferența se vede de la o zi la alta. După mai multe zile consecutive de scumpiri, piața carburanților s-a stabilizat la un nivel ridicat, cu prețuri identice în aproape toate benzinăriile. În doar câteva săptămâni, creșterile au fost de până la 2 lei pe litru, iar România a ajuns pintre cele mai scumpe piețe din regiune și este depășită în acest moment doar de Grecia și Albania.