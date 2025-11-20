Prima pagină » Actualitate » CSM consultă magistrații pe legea pensiilor de serviciu. Adunări generale convocate de urgență

CSM consultă magistrații pe legea pensiilor de serviciu. Adunări generale convocate de urgență

20 nov. 2025, 17:20, Actualitate
sursa foto: Facebook

Consiliul Superior al Magistraturii a primit azi de la Ministerul Muncii proiectul de lege în ce privește pensiile de serviciu. A convocat adunări generale ale magistraților pentru zilele de 24 și 25 noiembrie, pentru a cunoaște punctele lor de vedere.

Joi, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis Consiliului Superior al Magistraturii Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în vederea acordării avizului conform art. 39 alin. (3) din Legea nr. 305/2022.

Consiliul a hotărât transmiterea proiectului către instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea și convocarea adunărilor generale pentru exprimarea punctelor de vedere ale magistraților, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 și 25 noiembrie 2025.

Ulterior transmiterii de către instanțele judecătorești și parchete a punctelor de vedere exprimate și centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni pentru acordarea avizului instituțional.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, anunța mai devreme proiectul privind pensiile magistraților va fi trimis joi spre avizare la CSM.

Speranța, dorința este ca dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, să aibă loc angajarea răspunderii guvernului pentru acest proiect de lege. Dacă nu va veni avizul CSM, desigur, conform deciziei Curții Constituționale, el va fi așteptat până la termenul de 30 de zile”, a declarat Ioana Nadina Dogioiu.

De amintit este că, noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat, miercuri, în procedură de transparență decizională. Conform proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.

