Bolojan aprobă în ședința de Guvern OUG-ul pentru programul SAFE. Pe agendă – lista companiilor de stat care intră în lichidare

Bolojan a trimis proiectul de lege privind pensiile magistraților la CSM - SURSE 13:50 Moșteanu nu vrea tăieri de salarii în sistemul de apărare Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, și-a mai nuanțat ușor declarația, față de cele de zilele trecute, lăsând să se înțeleagă că dacă premierul va decide această micșorare a bugetului salarial, atunci cel mai probabil ea va fi aplicată în și cazul angajaților MApN. „A fost o discuție marți, vor fi discuții în continuare, vedem le ce soluții ajungem. Eu am spus că nu este oportun în momentul acesta, și îmi mențin poziția, să tăiem din veniturile din sistemul național de apărare și chiar cred asta. De aici încolo o să vedem ce decizie va fi luată. (…) Cred că tot sistemul național de apărare trebuie să fie bine motivat în perioada care urmează și vedeți ce probleme avem. Acum două nopți am avut drone, rușii se agită destul de rău în marginea noastră. (…) Cred că trebui să ne uităm atent care sunt prioritățile noastre ca țară în perioada următoare.” , spune Moșteanu după ședința de Guvern. 13:45 Dogioiu face lumină în proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariu: ”Vorbim de o penalizare cu 85% a acestui cumul, dar doar pentru pensiile NECONTRIBUTIVE” „În privința cumulului pensiei cu salariul, din start aș vrea să specific că vorbim despre o penalizare cu 85% a acestui cumul, doar în ipoteza pensiilor necontributive. Pensiile contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere. Și acest proiect de lege trebuie finalizat rapid și trimis către avizare la CSM. Tot săptămâna viitoare, sigur, în ipoteza sosirii avizului de la CSM, fie să intre într-o procedură parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu pensiile magistraților, sigur, sub rezerva primirii raportului de la CSM asupra acelui proiect de lege”, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului. 13:37 OUG-ul pentru programul SAFE a fost adoptat în ședință. În ședința de Guvern a fost adoptat și OUG-ul pentru programul SAFE, care este un mecanism destinat consolidării industriei europene de apărare. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că lista cu aceste companii care vor fi incluse în programul SAFE va fi trimisă pentru aviz la CSAT. „Mergem la CSAT cu lista, o trimitem la Comisie la finalul săptămânii viitoare și la finalul lui mai 2026 semnăm contractele”, spune Moșteanu 12:41 A fost adoptat memorandumul pentru numirea Ioanei Dogioiu în Consiliul de Administrație al SRR În ședința de Guvern, a fost adoptat un memorandum pentru numirea purtătorului de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu, în Consiliul de Administrație al Radio România. Luni a fost validată numirea prin vot de comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 11:36 Bolojan a trimis proiectul de lege privind pensiile magistraților la CSM - SURSE Premierul Ilie Bolojan a trimis în această dimineață proiectul de lege privind pensiile magistraților la Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), spun surse din sistemul juridic pentru Gândul. Potrivit surselor, CSM nu va da în niciun caz astăzi aviz pe proiectul de lege pe pensionarea magistraților susținut de Bolojan. Aseară, Legea pensiilor magistraților a fost pusă în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Asumarea răspunderii pe proiectul de lege se va face săptămâna viitoare în Parlament.

A început ședința de Guvern – o ședință crucială în care sunt discutate subiectele emergente ale Executivului. Pe ordinea de zi avem aprobarea OUG-ului pentru programul SAFE. Tot azi, din spusele premierului, ar trebui aprobată lista cu companiile de stat care vor intra în lichidare.

Aseară, Legea pensiilor magistraților a fost pusă în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026. VEZI DOCUMENTUL AICI.

Instrumentul de finanțare SAFE

Guvernul se reuneşte la Palatul Victoria pentru a analiza un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte măsurile necesare implementării Regulamentului Uniunii privind Instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

SAFE este un mecanism destinat consolidării industriei europene de apărare.

„Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite şi negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele propuse pentru accesarea instrumentului de finanţare SAFE, precum şi documentaţia de susţinere, cererile de asistenţă financiară însoţite de planurile de investiţii, la termenele prevăzute”, se arată în proiectul de act normativ prezent pe ordinea de zi.

Textul prevede crearea unui Grup de lucru interinstituţional, condus de şeful Cancelariei prim-ministrului, pentru a facilita accesarea instrumentului SAFE.

Lista companiilor de stat care vor intra în lichidare

Guvernul va aproba în ședință și lista companiilor de stat care au datorii mari la bugetul de stat și „nu sunt în regulă din punct de vedere al administrării”. O parte dintre aceste companii vor intra în restructurare, iar în cazul altora vor fi selectate noi conduceri, a spus premierul. Bolojan a anunțat încă de săptămâna trecută că una dintre companiile de stat care va intra în lichidare este CFR Marfă.

„Acele conduceri trebuie să aibă niște criterii care să le însănătoșească, să le administreze mai bine, să folosească activele pe care le preiau de la aceasta țară, să nu-și bată joc de ele și să nu ceară în permanență subvenții de la bugetul de stat”, spune Bolojan.

Vicepremierul, Oana Gheorghiu, va juca și ea un rol în acest sens.

„În sensul acesta se va face un grup de lucru, care va fi coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, pentru reforma acestor companii și periodic vom comunica ce facem pe această linie”, a mai spus Ilie Bolojan.

Legea pensiilor magistraților

Miercuri, premierul a confirmat că proiectul este gata, însă cu o modificare față de cel inițial care a picat la CCR – perioada de tranziție se mărește de la 10, la 15 ani.

”Proiectul de lege este gata, el e pe circuitul de avizare, urmează să fie propus în transparență și să fie comunicat în aceste zile CSM în vederea avizării.Față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, există o singură modificare substanțială, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților. Față de propunerea inițială se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”, a declarat Bolojan miercuri.

Guvernul urmează să adopte proiectul în ședință, iar CSM ar da avizul în cel mult o săptămână, potrivit surselor Gândul. Proiectul de lege ar urma să fie trimis joia viitoare la Parlament pentru fi adoptat înainte de 28 noiembrie, data prevăzută în PNRR. Prin depășirea termenului Comisiei Europene, România riscă să piardă 231 de milioane de euro.

