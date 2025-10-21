Judecătorul Alin Ene, purtătorul de cuvânt al CSM, îl ia peste picior în această dimineață pe Dominic Fritz, liderul USR, după acesta a anunțat ieri că vrea referendum pentru schimbarea Constituției, doar pentru că nu îi convine decizia CCR, care l-a pus în dificultate pe Bolojan.

CCR a decis ieri că reforma pensiilor speciale ale magistraților, promovată insistent de Ilie Bolojan este neconstituțională. Bolojan nu ceruse avizul obligatoriu al CSM pentru schimbarea legii care vizează funcționarea Justiției, așa că pachetul de lege a fost respins aproape automat, pe formă, cu un vot de 5 la 4 în CCR.

Și Ciprian Ciucu, un alt apropiat al lui Ilie Bolojan, de data asta din PNL, a avansat aseară ideea organizării unui referendum pentru modificarea Constituției, supărat că decizia Curții Constituționale l-a pus în dificultate pe Bolojan.

CSM: „Trăiască democrația! Cât(ă) mai e”

Purtătorul de cuvânt al CSM, judecătorul Alin Ene, ironizează reacțiile liderilor politici și îl compară pe Dominic Fritz, președintele USR, cu liderii autoritari ai lumii.

„Liderul principalului partid de guvernare din România a anunțat ieri că dacă „pohta ce-a pohtit” premierul nu se poate realiza pt că este neconstituțională, nu e nicio problemă, Partidul schimbă Constituția.

Asta după ce, anterior pronunțării CCR, același apărător al democrației transmitea judecătorilor constituționali clasicul „eu te-am făcut, eu te omor”, amintindu-le cine i-a trimis acolo și deci cui trebuie să le fie fideli. Acum aflăm și planul B.

Hmmm…. Dar oare unde am mai auzit asta? Sigur s-a inspirat din mari oameni politici (democratici) ai zilelor noastre. Că doar nu s-au inventat de ieri în România apa caldă și tendința pierzătorului de a schimba regulile jocului astfel încât să poată câștiga și el.

La o scurtă căutare pe Google (aș fi folosit ChatGpt, dar e prea obosit zilele acestea de câte postări și comentarii este pus să scrie), am găsit câteva exemple de vizionari. Oameni de stat determinați, care au știut ce și-au dorit și ce era bine pentru popor și n-au lăsat o Constituție să stea în calea viziunii lor:

1. Vladimir Putin – Rusia

2. Kais Saied – Tunisia

3. Idriss Deby – Chad

4. Yoweri Museveni – Uganda

5. Paul Biya – Cameroon

6. Jose Eduardo Dos Santos – Angola

7. Teodoro Obiang – Equatorial Guinea

8. Robert Mugabe – Zimbabwe

Trăiască democrația! Cât(ă) mai e”