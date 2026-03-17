Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”

17 mart. 2026, 18:43, Știri externe
Deși statele arabe din Golf nu au cerut ca Statele Unite să intre în conflict cu Iranul, acum multe dintre acestea îndeamnă Washingtonul să continue operațiunile pentru a nu permite Teheranului să amenințe în viitor linia de aprovizionare a petrolului din Golf și a economiilor care depind de acesta, scrie Reuters, care citează trei surse familiarizate cu această situație.

În prezent, potrivit surselor citate de Reuters și a unor diplomați occidentali și arabi, Statele Unite fac presiuni asupra statelor din Golf pentru a se alătura conflictului împotriva Iranului. Conform a trei surse dintre acestea, Donald Trump vrea să demonstreze că SUA au sprijin regional pentru această campanie împotriva regimului de la Teheran, pentru a-i consolida, în primul rând, legitimitatea la nivel internațional, precum și sprijin pe plan intern.

Iranul a depășit toate limitele cu țările din Golf

„Există un sentiment larg răspândit în Golf că Iranul a depășit toate limitele cu fiecare țară din Golf”, a declarat Abdulaziz Sager, președintele Centrului de Cercetare a Golfului, care este familiarizat cu gândirea guvernului saudit. „La început i-am apărat și ne-am opus războiului”, a spus acesta, „dar odată ce au început să ne atace, au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”.

După represalii la atacurile Statelor Unite și ale Israelului, Iranul a vrut să își demonstreze influența prin atacarea aeroporturilor, porturilor, instalațiilor petroliere și centrelor comerciale din cele șase state din Golf care sunt aliate cu Washingtonul. Aceste atacuri au întărit temerile țărilor din Golf că un stat iranian cu capabilități ofensive semnificative sau cu o capacitate de producție de arme este o amenințare la adresa regiunii.

Țările din Golf vor ca Iranul să fie distrus complet

În timp ce războiul intra în a treia săptămână, cu intensificarea atacurilor aeriene americane și israeliene și cu atacurile Iranului asupra bazelor americane și a țintelor civile din Golf, o sursă din Golf a declarat că starea de spirit predominantă în rândul liderilor este de neclintit: Trump ar trebui să distrugă complet capacitatea militară a Iranului.

În caz contrar, alternativa țărilor din Golf este aceea de a trăi cu o amenințare constantă. În trecut, Iranul a finanțat acte de sabotaj la adresa industriei petroliere din țările arabe, dar efectul atacurilor Iranului din această lună a depășit cu mult pagubele din trecut. Nu doar că a fost afectată producția și comerțul cu petrol, dar a fost afectată și imaginea țărilor din Golf.

„Dacă americanii se retrag înaintea finalizării misiunii, vom fi lăsați să ne confruntăm singuri cu Iranul”, a spus Abdulaziz Sager.

De la începutul conflictului cu Iran, țările arabe din Golf au avut o singură întâlnire, pe Zoom

Donald Trump a declarat în ultimele apariții publice că Statele Unite au zdrobit capacitatea Iranului de a folosi arme sau de a produce armament și vor continua să facă acest lucru. În ceea ce privește statele arabe, acestea nu preferă o acțiune militară unilaterală. Mai mult, consensul țărilor din Golf este unul evaziv. Cei șase membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului (Bahrain, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită, Oman, Emiratele Arabe Unite) au organizat o singură convorbire online și nu a fost convocat niciun summit arab pentru a discuta acțiuni coordonate.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat săptămâna trecută că partenerii din Golf „intensifică și mai mult eforturile” și sunt dispuși să „treacă la ofensivă”, în timp ce lucrează deja cu Washingtonul la apărarea aeriană colectivă și integrată, deși nu a specificat ce altceva ar putea face.

