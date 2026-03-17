Piața carburanților, verificată de ANPC. Practicarea unor prețuri nejustificat de mari, interzisă

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au constatat, în urma unor controale făcute la benzinării, mai multe nereguli, printre care vânzarea de produse expirate, neafișarea prețului carburantului la loc vizibil, butelii GPL neconforme sau deteriorate, scurgeri de combustibil și pistoale defecte. Astfel, au fost date amenzi de aproape 1,5 milioane de lei.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a transmis printr-o postare pe Facebook că în perioadele de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, poate să intrevină pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ. Astfel, ANPC a anunțat că sunt interzise practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea nejustificată a producției sau vânzărilor, acumulare și revânzare produselor la prețuri crescute nejustificat.

„ANPC reiterează poziția comunicată la începutul lunii martie, emisă în baza prevederilor articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, cu completările aduse prin Ordonanța de urgență nr. 84/2022. Potrivit cadrului legal aplicabil, în perioadele de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, ANPC poate interveni pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ”.

Ce nereguli au fost depistate în benzinării

La începutul lunii martie, ANPC s-a autosesizat și a derulat un control la stațiile de distribuție a carburanților. În zona carburanților și produselor conexe, au fost semnalate situații precum:

neafișarea prețului carburantului la loc vizibil / la pompă;

totemuri de informare a prețurilor nefuncționale;

lipsa informațiilor privind caracteristicile combustibililor comercializați (ex. procent etanol);

afișarea unor afirmații comerciale nejustificate;

documentație privind calitatea carburanților incompletă sau inaccesibilă;

scurgeri de combustibil, pistoale defecte și paviment neigienizat.

De asemenea, controalele au vizat și zona produselor alimentare comercializate în benzinării. Inspectorii au descoperit:

lipsa traducerii complete a etichetelor în limba română;

produse cu data durabilității minimale depășită sau ambalaje deteriorate;

fructe și legume depreciate sau cu mucegai;

neafișarea corectă a prețurilor sau a prețului pe unitatea de măsură;

depozitare necorespunzătoare și vitrine frigorifice neigienizate.

Nereguli au fost indentificate și în sectorul serviciilor alimentare, inclusiv în punctele de tip fast-food. Printre deficiențele constatate s-au numărat: