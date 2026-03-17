Piața carburanților, verificată de ANPC. Practicarea unor prețuri nejustificat de mari, interzisă

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au constatat, în urma unor controale făcute la benzinării, mai multe nereguli, printre care vânzarea de produse expirate, neafișarea prețului carburantului la loc vizibil, butelii GPL neconforme sau deteriorate, scurgeri de combustibil și pistoale defecte. Astfel, au fost date amenzi de aproape 1,5 milioane de lei.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a transmis printr-o postare pe Facebook că în perioadele de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, poate să intrevină pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ. Astfel, ANPC a anunțat că sunt interzise practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea nejustificată a producției sau vânzărilor, acumulare și revânzare produselor la prețuri crescute nejustificat.
„ANPC reiterează poziția comunicată la începutul lunii martie, emisă în baza prevederilor articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, cu completările aduse prin Ordonanța de urgență nr. 84/2022. Potrivit cadrului legal aplicabil, în perioadele de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, ANPC poate interveni pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ”.
La începutul lunii martie, ANPC s-a autosesizat și a derulat un control la stațiile de distribuție a carburanților. În zona carburanților și produselor conexe, au fost semnalate situații precum:
De asemenea, controalele au vizat și zona produselor alimentare comercializate în benzinării. Inspectorii au descoperit:
Nereguli au fost indentificate și în sectorul serviciilor alimentare, inclusiv în punctele de tip fast-food. Printre deficiențele constatate s-au numărat:
În ceea ce privește produsele nealimentare, controalele ANPC au evidențiat:
În total, ANPC a aplicat 359 de sancțiuni contravenționale, dintre care 114 avertismente și 245 de amenzi contravenționale, în vloare totală de peste 1,49 milioane lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de 45.248 lei, iar în șapte cazuri a fost luată măsura opririi temporare a prestării serviciilor.