Moșteanu, spulberat din vorbe de CTP, după demisie. L-a bombardat mai rău decât cu DRONA

28 nov. 2025, 14:04, Actualitate
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu continuă criticile dure la adresa lui Ionuț Moșteanu, după ce politicianul și-a dat vineri demisia din funcția de ministru al Apărării.

„Nu-și dă demisia, este demis.  După ce s-a ținut cu dinții și ghearele de scaun. De două zile vine cu niște justificări, unele mai ridicole decât altele. Este un personaj tipic a acestei epoci. Poate fi găsit în fiecare partid. Este produsul sistemului. A acestor facultăți de după 1990, pe care le-au urmat mulți. S-a dus la Bioterra, la această fabrică de diplome, o făcătură îngrozitoare”, a precizat, vineri, jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul a continuat apoi „asediul” la adresa lui Moșteanu.

CTP: După care s-a dus la Facultatea Biottera, o făcătură îngrozitoare

„Uitați-vă la ce a făcut domnul acesta, Moșteanu. A zis că s-a apucat de Automatică, facultate grea pe care nu a terminat-o.A abandonat-o în anul 3, cu toate că eu știu că am făcut facultatea asta 5 ani înainte de 1989. După 1989 cred că era 4 ani, nu mai era 5. Deci a abandonat, n-a mai făcut ultimul an. După aceea s-a dus la filosofie să facă nu știu ce masterat, l-a abandonat și pe ăla. După care s-a dus la Facultatea Biottera, o făcătură îngrozitoare, o fabrică de diplome false, unde a făcut 2 ani într-un an sau cel puțin așa susține. Și, în sfârșit, a făcut și Athenaeum  Management, facultate care nu exista în clipa în care pretinde el că a absolvit-o”, a mai spus CTP, la B1 TV.

nuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Ionuț Moșteanu.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, își începe mesajul Ionuț Moșteanu.

Moşteanu, acuzat că şi-a falsificat studiile

Ionuț Moșteanu ocupa, în Guvernul Bolojan, funcțiile de vicepremier din partea USR şi ministru al Apărării Naţionale. Moșteanu a stat în funcția de demnitar 155 de zile. Acesta a preluat mandatul de ministru în data de 24 iunie 2025

În primele poziții publice, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra.

Ziariștii de la Libertatea au publicat joi un articol din care reiese că, pe lângă neclarităţile din CV-ul lui Moşteanu, ar mai fi şi ilegalităţi. Astfel, în perioada 2015 – 2016, acesta era consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.

