CTP dă de pământ cu Oana Gheorghiu: „Prin salariul de 5.000 de euro pe care vi l-ați dat singură, ați luat de la gura copiilor bolnavi de cancer”

Cristian Tudor Popescu a criticat la Europa FM afirmațiile Oanei Gheorghiu, referitor la pensia magistraților, și comparat argumentele acesteia cu discursul liderului AUR, George Simion.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat virulent la argumentele vicepremierului Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților, pe care le-a catalogat drept „absurde”.

Acesta a menționat salariul de 5.000 de euro al Oanei Gheorghiu, în calitate de șefă a asociației „Dăruiește Viață”, și a precizat că și în cazul ei poate fi folosit argumentul că a „luat de la gura copiilor bolnavi de cancer”.

„Luați bani de la gura unor copii care se culcă flămânzi. Ăsta e argument de tip AUR pentru că printr-un astfel de argument, iarăși absurd.

Pentru că la fel de bine, dacă aș fi fost în studio cu doamna Gheorghiu, i-aș fi spus: „Bine, atunci vă spun și eu că salariul dumneavoastră de 5.000 euro pe care vi l-ați dat singură reprezintă – n-ați luat 2.000 euro, ați luat 5000 euro- diferența ați luat-o de la gura copiilor bolnavi de cancer”. Este același tip de argument, același tip de argument”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Europa FM.

CTP își reafirmă susținerea față de Gheorghiu, dar nu se poate abține de la critici:”Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe”

Cristian Tudor Popescu a revenit cu o clarificare pe Facebook, după interviul de la Europa FM și a precizat că deși rămâne „un susținător al Oanei Gheorghiu”, nu este de acord cu utilizarea „copiilor bolnavi de cancer”, ca pretext într-o luptă politică, legată de pensia magistraților. „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe”, a subliniat jurnalistul.

„Dar nu pot să fiu de acord cu folosirea de către dna Gheorghiu, în sprijinul ideii juste că pensiile magistraților sunt scandaloase, a procedeului manipulator argumentum ad misericordiam, argumentul milei. „Invocarea copiilor aflați în suferință, în sărăcie, în foame în legătură cu orice subiect mizează pe impresionarea garantată a auditoriului. Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe. Demagogi extremiști îl folosesc adesea, de pildă Georgescu Dumnezeilă: „Sunt chiaburi care mănâncă banane și poartă blugi în timp ce copiii de la țară se culcă flămânzi”. Firește că dna Gheorghiu are dreptate, formularea însă a fost, împrumut termenul diplomatic al președintelui Dan, „nefericită””,a precizat CTP.

FOTO: Mediafax/Facebook

