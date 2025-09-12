Prima pagină » Actualitate » CTP își pune cenușă în cap în cazul Charlie Kirk, după ce comentariul său a REVOLTAT jumătate de România

12 sept. 2025, 17:35, Actualitate
Confruntat cu un puternic val de contestare după ce a declarat public că nu simte niciun fel de empatie pentru moartea activistului american Charlie Kirk, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a revenit cu un amplu comentariu. Influentul gazetar neagă acuzațiile că ar încuraja violența, și cu atât mai puțin că s-ar bucura de dispariția aliatului lui Trump, așa cum a fost acuzat de unele voci. 

Într-un mesaj detaliat publicat pe contul său oficial de Facebook, Cristian Tudor Popescu neagă vehement orice posibilă sugestie că s-ar bucura de moartea unui om tânăr, cu doi copii mici, doar pentru că în acțiunile sale acesta ar fi stimulat violența.

Cristian Tudor Popescu: Ce urmează după un Gânj american

Tot soiul de indivizi zic că subsemnatul se bucură că a fost împușcat domnul Kirk. Câtă ticăloșie, câtă rea-credință să ai în tine ca să susții așa ceva? Am spus doar că nu empatizez cu fostul influencer, din pricina ideilor sale. Asta înseamnă că îmi e imposibil să mă pun în locul lui, nu că i-aș fi dorit moartea.
Cristian Tudor Popescu, despre româncele care vor evolua la Wimbledon: „Le va fi foarte greu...” Explicațiile gazetarului / Mediafax Foto

Gazetarul Cristian Tudor Popescu / Sursa foto – ARHIVĂ: Mediafax Foto

Cum să mă bucur că a fost ucis un om, tatăl a doi copii mici, când am o capacitate redusă de a mă bucura de lucrurile cât de cât bune care se mai petrec pe lume? Cum să mă bucur că a fost ucis un om pentru vorbe pe care le-a spus? Cum să mă bucur, când știu că acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul. Dimpotrivă, mă îngrozesc…, a notat CTP.
Vezi AICI reacția inițială a lui Popescu în cazul asasinării lui Charlie Kirk, reacție care a revoltat o parte a opiniei publice.

Ucigașul, un laș care nu i-a lăsat nicio șansă victimei

În continuarea mesajului său, influentul gazetar remarcă faptul că modul în care și-a lichidat victima demonstrează că asasinul e neîndoios un bărbat laș.

„Cel care l-a omorât este, în primul rând, și indiferent de motive, un ucigaș laș. A tras de la distanță mare, nevăzut, nelăsându-i nicio șansă lui Kirk. E acum o modă americană, românească și mondială ca bărbați lași să omoare femei, copii, oameni care nu se pot apăra. Dacă asasinul lui Kirk, încă liber la ora la care scriu, nu va fi prins în timp util, dacă va scăpa fără să fie judecat și condamnat, ca Gânj din România, nu vreau să mă gândesc la ce urmează…”, conchide amar jurnalistul.
