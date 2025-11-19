Prima pagină » Actualitate » Cu binecuvântarea lui Moș Crăciun, ÎPS Teodosie a fost regalat cu un Mercedes. Câte rate vor plăti enoriașii tomitani pentru cadou

Cu binecuvântarea lui Moș Crăciun, ÎPS Teodosie a fost regalat cu un Mercedes. Câte rate vor plăti enoriașii tomitani pentru cadou

Rene Pârșan
19 nov. 2025, 13:10, Actualitate
Foto Ilustrativ

Înalt Prea Sfințitul Teodosie a fost regalat în postul Crăciunului cu o limuzină. Preoții din Constanța i-au cumpărat arhiepiscopul lui Tomisului, un autoturism Mercedes, pe care îl vor plăti în 45 de rate.

Luxul nu este o virtute. Asta spune Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, care însă ține morțiș să demonstreze contrariul. Cunoscându-i pasiunea pentru mașinile de lux, preoții s-au gândit să facă o colectă pentru a-i bucura sufletul, comentează România TV.

Mai exact, preoții din Protoieria numărul 1 Constanța au pus mână de la mână nu pentru vreun proiect social sau pentru a repara o biserică, ci pentru a-i cumpăra o limuzină de lux Înalt Prea Sfințitul lui Teodosie. Subalternii au cumpărat o mașină în valoare de aproape 150.000 euro din Suceava, locul natal al Înalt Prea Sfințitul lui Teodosie, iar pentru asta preoții trebuie, lună de lună, să pună mână de la mână, să plătească o rată de aproape 3.000 de euro. 45 luni au de plătit rate preoții pentru cadoul de lux pe care l-au făcut Înalt Prea Sfințit lui Teodosie.

Acesta susține însă că mașinile pe care le are nu sunt ale lui, el doar le folosește.

Cert este că această mașină de lux nu este aparohiei, ci este exclusiv pentru uzul personal al Înalprea Sfimțitului Teodosie. De altfel, el a și mers cu ea la Tribunalul Constanța, acolo unde a fost văzut coborând din mașina de lux.

Recomandarea autorului: IPS Teodosie a pierdut dreptul de a da binecuvântări la Facultatea „Ovidius”. Patriarhul Daniel îi va prelua atribuțiile în cadrul instituției

IPS Teodosie a fost IZOLAT în BOR. Sfântul Sinod: Prelatul nu mai poate participa la Sfintele Liturghii din alte eparhii

